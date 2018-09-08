"الجمهورية" شهدت قمة طهران التي ضمت أمس رؤساء إيران وتركيا وروسيا سجالاً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في محافظة أدلب، فيما شدد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إستعادة حليفتهما دمشق السيطرة على محافظة إدلب التي يقطنها حالياً حوالى ثلاث ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى.

قال أردوغان خلال نقاش مع نظرية حمل صياغة البيان الختامي للقمة أن تضمين البيان عبارة هدنة سيضفي عليه قيمة أكبر مضيفاً إذا توصلنا إلى إعلان وقف لإطلاق النار فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة وسيهدئ إلى حد كبير السكان المدنيين.

"الشرق الأوسط" كشفت تقارير عن وضع أنقرة خطة لخروج آمن لفصائل مسلحة من محافظة إدلب السورية في مسعى لتفادي حمام دم قد ينجم عن هجوم كبير لقوات الجيش السوري.

"الشرق الأوسط" خرجت مظاهرات واسعة في مدن وبلدات عدة في إدلب وريف حلب الشمالي وحماة دعماً للمدنيين في إدلب وتنديداً بأي عملية عسكرية محتملة من نظام الرئيس الأسد وحلفائه ضد المنطقة التي تحوى 3 ملايين نسمة.

"الشرق الأوسط" إنعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من واشنطن لبحث الوضع في إدلب، ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مسيتورا إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين المغادرة. أكدت المندوبة الأميركية نيكي هيلي أن إيران وروسيا ستواجهان عواقب وخيمة.

"الشرق الأوسط" نفذت طائرات روسية أمس غارات في محافظة إدلب موقعة خمسة قتلى على الأقل.

إحتفلت القوات البحرية المصرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز "غوويند".