النهار/ روزانا بو منصف

تناولت ترؤس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد لبنان إلى أعمال الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة حيث سيلقي كلمة لبنان. وقالت إنّ الشرخ واسع وكبير إزاء مقاربة لبنان موضوع النازحين السوريين وموضوع العلاقة مع الدولة السورية فضلاً عن أنّه يتناقض والدول الغربية بقوة إزاء التعامل مع هذين الموضوعين.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال أن الرئيس المكلًف سعد الحريري تقدّم بمسودّة حكومية يعرف سلفاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرفضها. وأشار إلى أن البيان الرئاسي ينطوي ضمناً على تحفظ الرئيس عون عن عدم تقييد الحريري بمهلة التأليف.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن الاستحقاق الحكومي دخل في نفق طويل إلى حد أنه لم يعد في الأفق راهناً أي بصيص أمل بولادة حكومية قريبة، فالنزاع المبكر على الاستحقاقات الدستورية المقبلة وهو نزاع في غير أوانه ويؤخر تأليف الحكومة، يكاد يطغى على كل ما يحكى من أسباب ومعوقات أو كلمة سر خارجية يقول كثيرون إنها لم تأت بعد، وهي تتحكم بمصير الحكومة العتيدة.

الديار/ فادي عيد

أكد أن القرار بإبقاء المظلة الدولية فوق لبنان ما زال قائماً على أعلى المستويات، لم يتعرض لأي تعديلات أو تراجعات. لاسيما على مستوى التوافق الأميركي- الروسي.

الأنوار/ رئيف خوري

أشار إلى أزمة تأليف حكومة تدار بطريقة تقود إلى أزمات جديدة وعصبيات قديمة، وقال أن الدعوات الملحة من كل الأطراف إلى الإفادة من فرصة مؤتمر" سيدر" للاستثمار ومواجهة المخاطر بالحؤول دون الوقوع في الهاوية الاقتصادية والمالية، فإنها لا تزال كلاماً في الهواء وليت أصحاب الحسابات يتذكرون أننا في منطقة رمال متحركة وتطورات سائلة.