روسيا اليوم

صفقة مع بوتين حول سوريا تفتح آفاقا كبيرة أمام ماكرون

تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" لقاء أجراه نيكيتا كوفالينكو مع أستاذة العلوم التاريخية نتاليا ناروتشنيتسكايا، حول حديث ماكرون عن حلم بوتين، وما يرمي إليه.

وجاء في المقال: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للسويد، أخاف الجمهور المحلي- فقد تحدث عما قال إنه "حلم بوتين". الزعيم الروسي، وفقاً لماكرون، ينام ويرى كيف "يتفكك الإتحاد الأوروبي".

وفي الصدد، إلتقت "فزغلياد" دكتورة العلوم التاريخية، رئيسة صندوق "دراسة المنظور التاريخي"، ناتاليا ناروتشنيتسكايا. فقالت في الإجابة عن سؤال: يتظاهر ماكرون بمعرفة "أحلام بوتين". فبماذا، إذن، يحلم الزعيم الفرنسي نفسه؟

بالكاد يمكن القول إن ماكرون طرح شيئاً خطيراً. هذا ليس سوى تصريحاً للعامة، وهو دليل على الرغبة في الوقوف على قدم المساواة مع ميركل، التي تعد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي بسبب قوة الاقتصاد الألماني.

مقارنةً مع الرئيس السابق لفرنسا، ماكرون أكثر حضوراً، ويحب اللعب على هذه الصورة. كما يريد أن يكون وسيطًا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا. إلا أن العلاقة بين ماكرون وترامب لم تنجح. فزيارة ماكرون الأخيرة إلى الولايات المتحدة أظهرت أن ترامب- رغم كل المودة التي أظهرها - ظل يعامل الفرنسي كإبن أخ صغير.

زد على ذلك، فإن طريقة تعامل ترامب مع ماكرون، على الرغم من كل عناقاته، دفعت الأخير إلى إقامة علاقات مع بوتين بحثاً عن توازن. لأنه يفهم أن هذا يزيد من أسهمه داخل الاتحاد الأوروبي.

يحاول بوتين الآن إيجاد لغة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، لإقناع الغرب بالمساعدة في إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم. هل هناك فرصة للاتفاق مع فرنسا؟

في سوريا السابقة المزدهرة، كانت النخبة الحاكمة ميالة للفرنسيين. تدمير هذه النخبة غير مربح لباريس. لكن هذه كلها قطع من الفسيفساء التي يحاول ماكرون تجميعها. إلا أن سياسته ككل لا تزال غير متناسقة.

الرهاب الروسي، في الولايات المتحدة، يشل كل شيء. لقد عانوا من إخفاق أكيد في سوريا، ولذلك فهم مسعورون. الاستمرار في التفاعل مع روسيا بالنسبة للكونغرس الحالي يعني فقدان ماء الوجه.

أما بالنسبة لماكرون، فلا شيء من هذا القبيل. ولذلك، يعد هذا أحد المجالات القليلة التي يمكن أن تسجل فيها فرنسا نقاطًا، ويمكن أن تكون على رأس قائمة البلدان المنخرطة في السياسة العالمية، وليس فقط المحلية الضيقة.

روسيا اليوم

روسيا وحلفاؤها بانتظار الامتحان الأخير في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مصير إدلب الذي تقرره موسكو وأنقرة وطهران، اليوم. وجاء في المقال: يجتمع قادة روسيا وتركيا وإيران، اليوم السابع من سبتمبر، في طهران لمناقشة مسار النزاع المسلح في سوريا. في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين أكدوا أن الموضوع الرئيس سيكون إدلب، آخر محافظة كبرى لم تستسلم للنظام السوري. قد يكون السبب الرسمي لتطهير المنطقة هو بقايا التشكيلات الراديكالية هناك. ومع ذلك، فإن الإرهابيين ليسوا الشيء الوحيد الذي يقلق ضامني اتفاقيات أستانا. فكل يسعى لتحقيق هدفه.

تركيا، في موقف غامض: لفترة طويلة كانت أنقرة الضامن لأمن المعارضة المعتدلة، الموجودة في إدلب. ومع ذلك، فإن موقف القيادة التركية الآن ليس مستقرا لدرجة أن تصر على أي شيء. السبب هو برود علاقاتها مع الغرب.

في مجتمع الخبراء، يتوقعون أن يؤدي هجوم القوات الحكومية إلى تدفق جديد للاجئين إلى تركيا. وفي الصدد، قال أنطون مارداسوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "تود تركيا إعادة جميع اللاجئين إلى الأراضي السورية، وأي عملية ستؤدي إلى تدفق المزيد منهم. مصلحة أنقرة على المدى الطويل هي الحفاظ على وجودها في سوريا، كوسيلة ضغط على دمشق، وطريقة لتقييد النزعة الانفصالية الكردية...".

روسيا، وفقا لمارداسوف، تريد أن تثبت في أي سيناريو أنها يمكن أن تؤدي دور حارس السلام. "ولا مصلحة لها في عملية واسعة النطاق في إدلب، لأنها تتطلب مشاركة قواتها فيها.. فالحديث ما زال يدور عن السيطرة على الطريق الرئيس (الذي يربط حلب بحماه واللاذقية)، وعمليات ضد "هيئة تحرير الشام"، والاتفاق على المصالحة. هذا هو الخيار الأكثر واقعية، فهو يرضي كل من تركيا وروسيا. بالطبع سيتطلب ذلك ضربات موضعية".

وتود الدول الغربية بدورها الحيلولة دون السيناريوهات السلبية. ومن بينها تدفق اللاجئين، والذي من الواضح أنه لن يقتصر على تركيا، إنما سيطاول أوروبا. وفي الشأن، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: "يجب أن نمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب وستكون هذه مسألة مهمة ".