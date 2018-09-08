الوكالة الوطنية للإعلام

عون تابع الشؤون المالية وعرض مسار تشكيل الحكومة: للوضع الاقتصادي الأولوية والإصلاح سيشمل كل القطاعات

أولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إهتماماً بالأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وترأس لهذه الغاية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعاً حضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وأكد عون إعطاءه الوضع الاقتصادي الأولوية ضمن إهتماماته، فيما شدد خليل على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية. واعتبر كنعان، بدوره، أن "التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله"، مشدداً على ضرورة مواصلة الاصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة عام 2018.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الرئيس الفلبيني يغادر المملكة

غادر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عمان اليوم الجمعة، بعد أن اختتم زيارة رسمية إلى المملكة استمرت ثلاثة أيام.

وكان في وداع الرئيس الفلبيني في مطار الملكة علياء الدولي، وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان، والسفير الفلبيني في عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وكالة الأناضول

بيان قمة طهران: ملتزمون بمعالجة الوضع في إدلب وفق روح أستانة

اتفق قادة القمة الثلاثية (تركيا وروسيا وإيران) التي انعقدت في طهران، اليوم الجمعة، على معالجة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية وفق روح أستانة. جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتي اختتمت في وقت سابق اليوم. وتضمن البيان الختامي إعراب الزعماء "عن ارتياحهم لإنجازات شكل أستانا منذ كانون الثاني/ يناير 2017، على وجه الخصوص، والتقدم المحرز في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد".

وكالة فرنس برس

ترامب يعلن بأنه ينتظر رسالة جديدة "ايجابية" من الزعيم الكوري الشمالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ينتظر رسالة "إيجابية" جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفيد بأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا تزال قائمة بعد أسابيع من توقفها. وقال ترامب للمراسلين على متن الطائرة الرئاسية "أعلم أن رسالة في طريقها إليَّ، رسالة شخصية لي من كيم جونغ أون تم تسليمها عند الحدود".

وكالة أنباء شينخوا

الصين: زيارة شي القادمة إلى روسيا ستضخ زخما جديدا للعلاقات

من المتوقع أن تضخ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة إلى روسيا زخماً جديداً لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حسبما ذكر مسؤول كبير اليوم الجمعة. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل في فلاديفوستوك بروسيا، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال مساعد وزير الخارجية تشانغ هان هوي في مؤتمر صحفي, إنها المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس الصيني المنتدى الاقتصادي الشرقي، الأمر الذي يمثل أهم التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وروسيا في النصف الثاني من العام. وقال تشانغ إن المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي اقترحه بوتين في عام 2015، يمثل جهود روسيا لدفع التعاون إلى الأمام في منطقة الشرق الأقصى.