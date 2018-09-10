الشرق الأوسط

1/9/2018

اكتشاف قرية من العصر الحجري في دلتا مصر

أعلنت بعثة أثرية مصرية – فرنسية مشتركة تعمل في أعمال الحفر والتنقيب في دلتا مصر، اكتشاف قرية يعتقد أنها الأقدم في محيطها وتعود الى العصر الحجري. وأوضح الدكتور أمين عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن أهمية هذا الكشف ترجع الى هذا العصر الحجري غير معروفة من قبل في تلك المنطقة، ولم يكشف عنها إلا في موقع واحد فقط وهو سايس. وأضاف أن البعثة قامت أيضاً بأعمال الحفر في "بقايا مبان من العصر الحجري الحديث ( 2900-4200 قبل الميلاد ) في الطابق السفلي من التل، الذي دام الاستقرار به حتى عصر الأسرة الحديث".

1/9/2018

عين صناعية تمنح المكفوفين أملاً في استعادة البصر

للمرة الأولى على الإطلاق، طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مجموعة كاملة من مستقبلات الضوء المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة والمثبتة على جسم كروي، مما يفسح المجال أمام ابتكار "عين صناعية" يمكنها أن تساعد العميان على استعادة ضعاف البصر، كذلك مساعدة ضعاف البصر على تحسين قدرتهم على الرؤية. وذكر الباحث من جامعة "مينيسوتا" الأميركية أنهم استخدموا طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعة رقائق إلكترونية، ثم استخدموا مواد بوليمارية من أشباه الموصلات لطباعة الأقطاب الضوئية التي يمكنها تحويل الضوء الى إشارات كهربائية.

الجمهورية

5/ 8/ 2018

روبوت منزلي على شكل كلب

ذكرت شركة سوني أنها ستطلق روبوتاً جديداً على شكل كلب ستطلق عليه اسم “aibo” يضمّ مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات والمحركات لتفعيله. وقالت الشركة إنّ “aibo” ستمكنه التنقل باستقلالية في المنزل والانتقال إلى قاعدة الشحن الخاصة به بفضل كاميرا مثبتة على ظهره. كذلك، يمكن لهذا الكلب الذكي الجديد، تحديد جميع أفراد العائلة عبر تقنيّة التعرف على الوجه المجهزّ بها، والتي تعمل بساعدة كاميرا تمّ دمجها بأنفه. بالإضافة إلى كلّ هذه الميزات، يتمتع “aibo” بالقدرة على الاستجابة للأوامر الصوتية ومعرفة صوت صاحبه عبر تقنيّة تحل وتتعرّف وتفهم الصوت. وأشارت سوني أنه يمكن إضافة بعض الحيل الى قاعدة بيانات هذا الكلب الذي، من خلال تطبيق "aibo" على المتوافر لأنظمة "ios" وأندرويد.

5/ 8/ 2018

مصعد يربط الأرض بالفضاء

يعمل باحثون في جامعة شيزوكا اليابانية على نواة مشروع أطلقوا عليه "المصعد الفضائي" الذي تقوم فكرته على ربط كابلات خارج محطة الفضاء الدولية، ووضع حاوية غوقها يتم تحريكها بواسطة جهاز تحكّم من بعد، تمهيداً لفكرة المصعد الذي يربط الأرض والمحيط الدولية. ويتوقع الباحثون أن يصل سرعة المصعد الى 200 كيلومتر في الساعة ، وسيستغرق ثمانية أيام للوصول اللى محطة الفضائية. وأشار الباحثون أنّ المشروع يوجه تحدّيات كبيرة على صعيد الهندسي، أبرزها إمكانية تطوير كابلات يصل طولها الى 96 ألف كيلومتر وقادرة على مقاومة الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية. وقال الباحثون إنه في حال نجاح المشروع، فلن يكون متاحاً للبشر مباشرة، بل سيتم في البداية استخدامه لنقل معدات البحث والتطوير وألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المستلزمات الرئيسة.

الشرق

6/9/2018

اختراق علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود للسيارات!

توصل باحثو جامعة Swansea إلى طريقة لتحويل أي نوع من النفايات البلاستيكية إلى وقود هيدروجيني، يمكنه تشغيل سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية. ويمكن أن تكون هذه العملية بديلاً أرخص لإعادة التدوير، حيث أن البلاستيك لا يحتاج إلى التنظيف أولاً، وفقا للباحثين. وتضاف المادة الممتصة للضوء إلى البلاستيك قبل وضعه في محلول قلوي، ما يؤدي إلى تصاعد الهيدروجين. ولكن، يمكن أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم استخدام عملية تحويل البلاستيك إلى وقود، على المستوى الصناعي. كما أظهرت الدراسة الممولة من قبل مجلس العلوم والهندسة الفيزيائية وشركة البتروكيماويات النمساوية، كيف يمكن إعادة تدوير بقايا البلاستيك لإنتاج بلاستيك جديد أيضاً.

6/9/2018

فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

اكتشف باحثون من جامعة لافال الكندية فاكهة فريدة في غابات الأمازون المطيرة، تضاعف آلية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان وتحرق الدهون. ونشرت صحيفة "science alert"، أن العلماء الكنديين عثروا على فاكهة تسمى ميرسياريا "myrciaria" أو كامو – كامو، وقيموا فعاليتها على قوارض التجارب. وتبين أن خصائص هذه الفاكهة صغيرة الحجم، تشبه ثمرة عنب الثعلب، وهي ثمرة تسهل إلى حد كبير عمل الجهاز الهضمي وتحسن عملية التمثيل الغذائي. ووجد العلماء أن الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا لبضعة أسابيع، تكّون من الكامو كامو فقط، كانت قادرة على الهضم بسرعة وإخراج الكربوهيدرات من الجسم، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مزدوج في مؤشر كتلة الجسم. وأشار الباحثون أيضاً إلى غنى هذه الفاكهة بفيتامين "C".

المستقبل

7/9/2018

"وحش جليدي" بحجم مدينة يبدأ التحرك ... ويثير خوفاً عالمياً

بدأت كتلة جليدية ضخمة في التحرك بعد انفصالها في الآونة الأخيرة عن جليد القارة القطبية الجنوبية، في وقت حذر خبراء في التغير المناخي من أن عملية إيقافها لن تكون سهلة. إذ يبلغ وزنها ترليون طن، ويضاهي حجمها أربعة أضعاف العاصمة البريطانية لندن. ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن البروفيسور مارك براندون، من الجامعة المفتوحة، أن السبب في تحرك الكتلة الجليدية يعود إلى "تأزم الظروف المناخية واضطراب التيارات في المحيطات". وأضاف: "أظهرت صور الأقمر الاصطناعية في 29 آب 2018، أن الكتلة الجليدية الضخمة تتجه نحو الشمال"، مدفوعة بقوة الرياح وبسرعة أكبر مما كانت تتحرك فيه كتل جليدية أخرى انفصلت في السباق. وتوقع براندون اصطدام الكتلة بأحد الجبال الجليدية الأخرى في طريقها، مرجحاً وقوع بعض التصادمات المثيرة للإهتمام في منطقة الجرف الجليدية في الأشهر القليلة المقبلة.