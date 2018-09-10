الوكالة الوطنية للإعلام

جعجع دعا رئيس الجمهورية إلى انقاذ عهده بيده

دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى"للمبادرة لإنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة"، معتبراً أنه "جل ما هو مطلوب منه أن يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة في الوقت الراهن". وتوجه إلى التيار الوطني الحر بالقول: "مهما حصل فمن بعد تفاهم معراب يجب ألا يردّنا أي شيء إلى الوراء، صحيح أن النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا أننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرقنا من جديد".

وكالة الأناضول

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

قال مسؤول تركي إن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج في حقول نفط سودانية. وأعلن نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، بداية الاستثمار التركي في مجال النفط، لتطوير الإنتاج في مربعي "17 و2"B الواقعين جنوب وغرب كردفان (وسط السودان)، بعد اكتمال الدراسات الفنية. جاء ذلك، في بيان لوزارة النفط السودانية، عقب لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي بوزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، في الخرطوم.

وكالة أنباء رويترز

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان تحث مصر على إلغاء أحكام الإعدام

حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بعد ما وصفتها باشليه بأنها "محاكمة غير عادلة". وانتقدت رئيسة تشيلي السابقة التي تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قانوناً يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية اليمني: إفشال محادثات السلام ليس سلوكاً جديداً على الحوثيين

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في جنيف، إن غياب الحوثيين عن الدورة الجديدة من محادثات السلام في جنيف، "ليس سلوكاً جديداً، ويعكس عدم جديتهم في رفع معانات الشعب اليمني". وقال الوزير إن "سلوك إفشال المشاورات ليس سلوكاً جديداً على هذه الجماعة، بل هو سلوك عام يحصل في كل فرصة للتشاور... واليوم، يحضر الوفد الحكومي بعد أشهر من التنسيق والجهود يقابلها الحوثيون بالاستهتار المعهود بالجهود الدولية وبمعاناة الشعب اليمني في اختلاق أعذار واهية لا أساس لها من الصحة، وكلها لم تطرح أثناء فترة التنسيق."

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يشيد بكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن امتناع كوريا الشمالية عن استعراض قوتها النووية خلال الاحتفالات بذكرى تأسيسها لهو أمر إيجابي، موجها الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً، "لقد نظمت كوريا الشمالية عرضها للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها دون الاستعراض المعتاد للقذائف النووية، وكان موضوع الاحتفال عن السلام والتقدم الاقتصادي".