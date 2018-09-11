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تأليف الحكومة مؤجّل إلى ما بعد القرار النهائي للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقياس ردات الفعل. وفي ستراسبورغ بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته التي يشارك فيها في مؤتمر البرلمان الأوروبي وهو قال في معرض كلامه على تشكيل الحكومة ان الدستور يعطيه الحق في توجيه رسالة الى المجلس النيابي اللبناني كما أن الدستور يعطيه شراكة مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

المنار

إلى ساحة عاشوراء يسير العالم الاسلامي الليلة وفي ساحاته الكثير من الحرائق والويلات، عله يأخذ من الذكرى بعض دروس الصمود والتضحية وفلسفة عاشوراء المتمثلة بـ”هيهات منا الذلة”، والتي سيرددها محبو الحسين عليه السلام اليوم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مع افتتاح المجالس العاشورائية في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

nbn

مع إقلاع طائرتي كل من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف إلى لاهاي طار التأليف تاركا وراءه التشكيلة الأخيرة التي حطت في بعبدا من دون أن تبصر النور. الخبر ليس بجديد فمنذ ما يقارب المئة وعشرة ايام والحكومة المنتظرة على هذا الحال ما ان تحط حتى تطير ولا افق لاي خاتمة يمكن ان ترسو عليها.

mtv

رئيس الجمهورية ومعه وزير الخارجية في ستارسبورغ ورئيس الحكومة في لاهاي، وبالتالي فإنّ تشكيل الحكومة في إجازة إلى نهاية الأسبوع على الأقل.

NTV

الزعما فلوا من لبنان، على جناح بروز الصلاحيات عقدة أخرى في طريق التأليف، وعليه فإن الحكومة طارت معهم إلى أجل عودتهم. الأمور المعلقة على الأرض وجدت لها منفذا في الجو، ببرقية عبرت الأجواء اللبنانية وقد تتحول رسالة معجلة مكررة إلى مجلس النواب لوح بها رئيس الجمهورية ميشال عون في الطريق إلى ستراسبورغ، تسلح عون بحقه الدستوري لحث الرئيس المكلف سعد الحريري على التأليف وبطريقه وضع حدا للاتهامات التي يتعرض لها بأنه الجهة المعرقلة لتشكيل الحكومة.

المستقبل

ايلي الفرزلي يكلف نفسه أو يكلفه آخرون بمهمات تواكبها الشكوك وعلامات الريبة، وقد أطل على الشاشة مؤخرا ليتحف اللبنانيين من جديد، بدعوة الرئيس المكلف سعد الحريري الى تشكيل حكومة من لون واحد، ويعلن بملء الصوت والثقة ان رئيس الجمهورية سيوقع على اصدار مراسيمها، حتى ولو غاب عنها ممثلون للرئيس والتيار الوطني الحر، وبذلك تكون قد تحققت للافكار الفرزلية مقاصدها السياسية، فإما أن يذهب الرئيس المكلف الى الاعتذار، أو يذهب الى الاختلاف مع الرئيس العماد ميشال عون.

OTV

لم يغب الشأن الحكومي عن كلام رئيس الجمهورية، حيث اختصره بالقول: عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة. وفي قضية الصلاحيات قال: ينص الدستور على الشراكة بين الرئاستين الاولى والثالثة في التأليف، ولا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري.

LBC

وضع رئيس الجمهورية النقاط على الحروف، لسنا نحن من يعرقل التأليف قال الرئيس، والحكومة كي تولد يجب ان تكون صيغتها متوازنة. وفي وقت رمى فيه رئيس الجمهورية توازن الصيغة في ملعب الرئيس المكلف ظل الوضع الاقتصادي هاجس اللبنانيين وسلطاتهم لا سيما مع معرفتهم بان اي تحريك للوضع الاقتصادي يحتاج الى اسراع في تشكيل الحكومة. بناء عليه واذا كنا مجمعين على ان الاقتصاد اللبناني يعاني من ازمة خطيرة واذا كنا مجمعين على ان خزينتنا تعاني من العجز الكبير في الموازنة وانخفاض الايرادات مقارنة بالنفقات، فنحن حتما مجمعون على ضرورة تبني السلطة التنفيذية سياسة التقشف.

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الجزيرة

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