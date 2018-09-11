لبنان الحر

عرض وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​طارق الخطيب​، للاوضاع الراهنة مع راعي أبرشية صور للروم الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​، ثم استقبل رئيس لجنة محمية جزر النخيل غسان جرادي الذي أطلعه على أوضاع المحمية.

صوت لبنان

أكّدت ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ خلال حفل إنجاز مشروع "تحسين الكهرباء في بلدية ​عرسال​" أنّ "حكومة ​أميركا​ ملتزمة دعم جهود أهالي عرسال لإعادة ​الحياة​ الى البلدة وتطويرها"، معلنة عن "دعم إضافي ستقدمه "​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​" لعرسال من أجل تنفيذ حوالي سبعة مشاريع إنمائية محلية جديدة".

radio orient

أعلن مدير عام وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين – ​الأونروا​ في لبنان ​كلاوديو كوردوني​ أن "لدى الوكالة تمويل يكفي فقط حتى نهاية هذا الشهر"، كاشفا أن "القرار الأميركي بوقف التمويل عن الأونروا كان له ردود فعل من عدد من الدول التي أعلنت عن تبرعات جديدة او عن افكار بخصوص تقديم التمويل للمنظمة".

اذاعة النور

رأى عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​نواف الموسوي​ خلال مشاركته في جانب من اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ الذي خصص لدرس اقتراح قانون البطاقة الصحية الشاملة، أن "الرعاية الصحية الأولية والشاملة هي حق مشروع للمواطن اللبناني الذي ليست له القدرة على الاستشفاء والطبابة، وأن على ​الحكومة​ أن تعمل على توفيرها من خلال مؤسسات الدولة وإدارتها".

صوت المدى

وصل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ واللبنانية الأولى الى ​ستراسبورغ​. وفي تصريح له لدى وصوله أكد أن "بين لبنان وأوروبا شراكة تاريخ وجغرافية ومشاركة في القيم".