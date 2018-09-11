لقى أمس، أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم نفذته حركة الشباب المتطرفة على مبنى حكومي محلي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وجهت السلطات الفرنسية الاتهام لعشرة من المتطرفين اليمنيين خططوا لمهاجمة مسلمين.

واصلت السلطات التركية حملاتها ضد من تشتبه بأنهم أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه بتدبير محاولة إنقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 تموز 2016.

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز مساء أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لترتيب لقاء جديد بينهما.

"الجمهورية" أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عن غضبها أمس أزاء هتافات نازية رددها متظاهرون خلال مسيرة احتجاجاً على وفات شاب ألماني خلال تعاركه وصديق له مع أفغانيين إثنين.

"الجمهورية" قتل نحو 60 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة هجمات لحركة طالبان شمال أفغانستان.

"الجمهورية" أعادت هيئة النقل في نيويورك الأميركية فتح محطة مترو الأنفاق الأقرب إلى برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرتهما هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية.