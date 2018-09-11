الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل أنطوني زيني المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمجلس قصر البحر بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اللواء المتقاعد أنطوني زيني المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية الذي يزور الدولة حالياً. ورحب بالمبعوث الأميركي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

البيان - الإمارات

حمدان بن زايد: الرويس ركيزة مهمة في اقتصاد الدولة ومركز عالمي للصناعات النفطية

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تركز على إرساء بنية تحتية متطورة تضمن أفضل مستويات الحياة للمواطنين، وتوفر بيئات عمل عصرية ومتكاملة، وذلك تحقيقاً لرؤية الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي حرص على تنمية وتطوير الإنسان والمكان كركيزة أساسية لبناء الوطن.

أخبار الخليج - البحرين

480 مليون دولار استثمارات الولايات المتحدة في البحرين

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من 400 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار أي بحوالي 5 أضعاف منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، خلال جلسة عقدتها غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في البحرين، وقال إن "حجم الاستثمارات الأمريكية في البحرين يبلغ 480 مليون دولار"، مشيراً إلى النتائج الايجابية التي حققتها التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى "أن الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة تأثيرها محدود ولا يمس العلاقات التجارية المتينة بين البلدين".