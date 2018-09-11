النهار/ أحمد عياش

كشف عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري إتصالات مع رؤساء وشخصيات لبنانية يقول فيها أيها اللبنانيون انتبهوا، وإن باريس قامت بواجبها من أجل مساعدة لبنان عندما رعت انعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم هذا البلد الأمر الذي يستوجب ملاقاته بقيام حكومة جديدة. ورأى أن باريس تتخوف من اقتراب المنطقة من المواجهة الأميركية – الإيرانية بفعل العقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن تطبيقها ضد طهران في أوائل تشرين الثاني المقبل.

النهار/ اميل خوري

سأل أي مرحلة من المراحل الماضية يعيشها لبنان اليوم؟ هل يعيش مرحلة ما قبل اتفاق القاهرة عندما كان الخلاف على السلاح الفلسطيني ولم يحل ذلك الاتفاق دون قيام حرب 75؟ أم يعيش مرحلة ما قبل اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب في لبنان من خلال وضع دستور جديد؟ أم يعيش مرحلة ما قبل اتفاق العوجه؟

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادر قولها أن تأليف الحكومة في لبنان أصبح أصعب من أزمة المنطقة وأن السياسيين حولوا تأليفها إلى معركة تكسير رؤوس تهدد بإعادة البلد إلى زمن المتاريس.

الديار/ فادي عيد

اعتبر أن البقاء في حالة الفراغ الحكومي سينعكس ضرراً يتجاوز حجم الضرر المترتب عن قبول الاطراف الفاعلة بما طرح من تسوية بالنسبة للمطالب الحكومية المطروحة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن ما نراه في أزمة الحكومة هو استمرار الصعود إلى الأشجار العالية، من دون أن تكون هناك جهة قادرة على مد السلالم للنزول عن الأشجار مع رفض الالتفات إلى الأرض من قضايا ملحة للمواطنين وكأننا في مسرح سياسي لا في بلد.