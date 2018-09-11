روسيا اليوم

الأمن الروسي يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف قيادي من دونيتسك

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز مواطن روسي من جمهورية داغستان كان يخطط لقتل أحد زعماء جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد. وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "احتجزت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في أراضي منطقة سمولينسك الروسية المواطن الروسي، مجيد محمدوف، من مواليد عام 1988، من جمهورية داغستان الروسية، والذي كان يخطط بأمر من هيئة الأمن الأوكرانية ورؤساء حركة القطاع الأيمن" (المتطرف الأوكراني) للقيام بقتل أحد زعماء جيش جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد.

روسيا اليوم

ألمانيا تبحث مع "الحلفاء" انتشاراً عسكرياً محتملاً في سوريا

أكدت الحكومة الألمانية أنها تجري مفاوضات مع "حلفائها" بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في إدلب. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن المحادثات جارية بين برلين وشركائها الأمريكيين والأوروبيين بهذا الخصوص، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن انتشار قوات ألمانية في سوريا "مسألة افتراضية جداً".

روسيا اليوم

موسكو وطوكيو تطلقان خط إنتاج محركات "مازدا" في روسيا

أطلقت روسيا واليابان، خط إنتاج محركات "مازدا" جديداً في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي. وتم إطلاق خط الإنتاج بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يزور روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد في فلاديفوستوك من الـ11 حتى الـ13 من سبتمبر الجاري.