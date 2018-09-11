الوكالة الوطنية للإعلام

وصول فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى ستراسبورغ

وصل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترافقه اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون والوفد السياسي والإداري والإعلامي والأمني المرافق إلى مطار ستراسبورغ الدولي- اينتزهايم، تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني. ومن المقرر أن يلقي عون كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018-2019، ويجري كذلك لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وكالة الأناضول

الاقتصاد التركي يتصدر قائمة النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تقدم الاقتصاد التركي قائمة اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليغدو الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ بعد تسجيله نمواً بواقع 5,2 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018. ووفقاً لمعطيات كل من معهد الإحصاء التركي ومكتب الإحصاء الأوروبي وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ متوسط النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2,5 في المائة، فيما بلغ متوسط ​​النمو في منطقة اليورو 2,1 في المائة.

وكالة فرنس برس

إستقالات في صحيفة جمهورييت المعارضة بعد تغيير إدارتها

قدم نحو 20 صحافياً استقالاتهم خلال الأيام القليلة الماضية من صحيفة جمهورييت التركية المعارضة، إحتجاجاً على تغيير الإدارة. وصدرت أحكام بالسجن على 13 من صحافيي الصحيفة اليومية في نيسان الفائت بعد ادانتهم بتهم مرتبطة بالإرهاب، في قضية أثارت موجة استنكار دولية واسعة. ولا يزال المتهمون طلقاء بانتظار النظر في الطعن بالحكم.