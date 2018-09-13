النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن مسار سياسي سيكون صعباً أكثر فأكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة، بحيث يعتقد أن كل هذا الدفع والضغط في موضوع تأليف الحكومة يخشى أن يؤدي إلى ندم أكبر بعد تأليفها، وهو أمر يقارنه البعض بالضغط نفسه في زمن الشغور في موضوع الرئاسة الأولى وظروف إشغالها عبر التسوية الرئاسية.

الجمهورية/ جوني منيّر

أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري سيعمد قريباً إلى تجاوز بعض العقد وإصدار تشكيلة حكومية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية تقوم على أساس أربعة وزراء لـ"القوات اللبنانية"، من بينها وزير دولة وترك المقعد الدرزي الثالث لطلال أرسلان، إذا كان مع حقيبة أو من يسميه. وفي المقابل يتعهد "التيار الوطني الحر" بحل العقدة السنية من دون إزعاج الحريري، ولفت إلى أن "حزب الله" في صورة هذه الأفكار مباشرة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أكد أن السعودية تريد تأطير لبنان الجديد الذي أنتجه اتفاق الطائف بالمملكة الجديدة، التي ستنتجها رؤية 2030 التي تأخذ في الاعتبار روح العصر والموجبات التي يفرضها التطور المتلاحق على مستوى العلاقات الدولية.

الديار / ابراهيم ناصر الدين

أشار إلى العجز الأوروبي عن منع توطين اللاجئين الفلسطينيين، وأوضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يسمع تطمينات أوروبية، بل نصيحة بضرورة الصمود بانتظار رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الأنوار / رفيق خوري

رأى "أننا في عجز عن معالجة الأزمات الحالية وعن الإصلاحات الضرورية لتنشيط الاقتصاد وتـأليف الحكومة ومن الصعب تصور أي استعداد لأزمات مقبلة". وقال لا شيء يوحي أن الهموم الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضاغطة على الناس ضاغطة على التركيبة السياسية.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى مراوحة أزمة تأليف الحكومة مكانها، واعتبر أن الجواب على المراوحة معلّق في رئاسة الجمهروية، ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يرى مبرّراً للتأخير بينما الرئيس المكلف سعد الحريري لن يقدم تشكيلة جديدة. وقال إن "التيار الوطني الحر" لن يوافق على أي تشكيلة إذا لم تتوافق مع معياره الوحيد وهو الحصول على أكثرية الثلثين.