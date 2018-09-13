THE WASHINGTON POST

تركيا مصرّة على الصفقة التي عقدتها مع روسيا بالرغم من التهديد الأميركي بإلغاء صفقة بيع طائرات "إف 35"

ستسلّم روسيا أحدث منظومة دفاع صاروخي تصنّعها بحلول منتصف العام المقبل إلى تركيا، وفقاً لمعلومات أدلى بها مسؤولون من كلا البلدين، وتواصل تركيا السعي إلى شراء هذه المنظومة بالرغم من التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة، بشأن إلغاء صفقة بيع طائرات "إف 35" لصالح تركيا الدولة الحليفة ضمن حلف شمال الأطلسي.

وبرزت التأكيدات على تسليم المنظومة الدفاعية، فيما تقول إدارة ترامب إنها ما زالت تفاوض تركيا بشأن شراء منظومة دفاع ‏جوي أميركية الصنع من طراز "باتريوت"، وهي صفقة ترحّب بها تركيا أيضاً "إن كانت الشروط مناسبة ومع إصرارها على ‏المضي قدماً بالصفقة الروسية".‏

هذا الجدل الذي أثير حول الأسلحة هو الأحدث من نوعه، وقد يكون الأكثر جدية ويأتي ليزيد من توتر العلاقات بين واشنطن ‏‏وأنقرة، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل سيصبح التعامل مع كل المواضيع الجدلية الأخرى، بما فيها الملف السوري وسجن ‏‏المواطنين الأميركيين والأتراك في البلدين، عملية أكثر صعوبة.‏

وتعود جذور هذه المسألة الجدلية إلى أكثر من عقدين عندما التزمت الولايات المتحدة بتسليح تركيا بطائرات "إف 35"، بعد أن تم ‏تشكيل مجموعة من البلدان للمساهمة في تصنيع هذه الطائرات، وقد اضطلعت تركيا بالفعل بدور في عملية التصنيع، على غرار 8 ‏دول أخرى هي أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة.‏

وبالفعل فقد ساهمت خمس شركات تركية للصناعات الدفاعية بتصنيع مكوّنات الـ"إف 35‎"، وقد وافقت في وقت لاحق ‏على ‏شراء أكبر عدد من هذه الطائرات بلغ مئة طائرة.‏

THE GUARDIAN

تحرّك روسيا السريع بحثاً عن النفوذ في أفريقيا يباغت المسؤولين الغربيين

دخلت روسيا في سباق سريع جديد لبسط النفوذ في أفريقيا، حيث قررت أن تستعمل خلاله قدراتها العسكرية والأسلحة التي تصنّعها، وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري في أرجاء القارة الأفريقية في العام 2018.

وقد تكون أحدث هذه الاتفاقيات هي الموقعة بهدف إقامة قاعدة روسية لوجستية في إريتريا، ستمنح روسيا إمكانية الولوج إلى البحر الأحمر، وقد أعلن عن هذا الاتفاق في أوائل أيلول الماضي، بعد جولات مكوكية قام بها مسؤولون من الكرملين على مدى تسعة أشهر لإتمام المفاوضات.

وقد أثارت الوتيرة المتسارعة للتدخل الروسي في أفريقيا مخاوف حول حقوق الإنسان والتبعات الأمنية الناجمة عن بيع أسلحة ‏لأنظمة، قد تكون أحياناً ضعيفة أو تعيش حالات من النزاع خاصة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها على سحب جنود ‏أميركيين وإنهاء مهمات تقودها في القارة الأفريقية.‏

وقد برز هذا الدور الروسي أكثر وتزايدت الانتقادات له بعد مقتل 3 صحافيين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال تحقيقهم ‏في الأنشطة المثيرة للجدل التي تقودها الوكالة العسكرية الروسية "واغنر".‏

روسيا اليوم

البنتاغون يدعو مصر والسعودية وقطر للوحدة العسكرية ولتدخل أكبر في سوريا

دعا البنتاغون كلاً من دول الخليج العربية والأردن ومصر، في اجتماع عسكري رفيع مشترك الأربعاء، إلى تكثيف نطاق أنشطتها على الأرض السورية.

وأكد قائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، الذي جرى في الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، على "أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها".

وأشار فوتيل، حسب ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، إلى "وجود مساهمات رئيسية من قبل العديد من الشركاء الخليجيين في سوريا وأفغانستان"، وأعرب "عن امتنانه لزيادة هذه المساهمات".

وأوضح قائد القيادة الوسطى أن "هذه المساهمات أحدثت تأثيراً كبيراً بما يصب في صالح سوريا، كما أحدثت على وجه الخصوص، تأثيراً كبيراً في أفغانستان لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وتقريب حركة طالبان من عملية المصالحة وبناء قدرات قوات الأمن الأفغانية الى جانب الشراكة مع بعثة حلف شمال الأطلسي".

وسبق أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر، إلى تولي قيادة محاربة التنظيمات الإرهابية و"إحلال الاستقرار" في سوريا، مؤكداً رغبته في سحب قوات الولايات المتحدة من هذه البلاد.

وكشفت مصادر عدة لوسائل الإعلام الأميركية، أن سيد البيت الأبيض استنكر سياسة دول الخليج العربية في سوريا، معرباً خلال اجتماع موسّع مع كبار المسؤولين الأميركيين، عن استيائه من عدم التدخل الكافي لضمان استقرار البلاد، فيما ذكرت تقارير أخرى أنه طلب من السلطات المصرية إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي السورية.