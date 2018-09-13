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Published by lebarmy15 on خميس, 09/13/2018 - 10:33
Ar
- How Kushner played matchmaker between Israel and Saudi Arabia, according to Bob Woodward
- معلومات تكشف كيف أن كوشنر قرّب وجهات النظر بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وفقاً لبوب وودوارد
- Closing PLO office is part of Trump's effort to tame the Palestinians via humiliation. It's bound to fail
- إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية جزء من المجهود الذي يبذله ترامب لترويض الفلسطينيين عبر الإذلال ومصير هذه المحاولة الفشل
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Date:
الخميس, سبتمبر 13, 2018