Published by lebarmy15 on خميس, 09/13/2018 - 10:33
Ar
  • How Kushner played matchmaker between Israel and Saudi Arabia, according to Bob Woodward
  • معلومات تكشف كيف أن كوشنر قرّب وجهات النظر بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وفقاً لبوب وودوارد
  • Closing PLO office is part of Trump's effort to tame the Palestinians via humiliation. It's bound to fail
  • إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية جزء من المجهود الذي يبذله ترامب لترويض الفلسطينيين عبر الإذلال ومصير هذه المحاولة الفشل
Press: 
Haaretz
Date: 
الخميس, سبتمبر 13, 2018