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Published by lebarmy15 on خميس, 09/13/2018 - 10:32
Ar
- European Parliament could denounce Israel over Khan al-Ahmar
- البرلمان الأوروبي قد ينتقد إسرائيل بسبب الإجراءات المتخذة في خان الأحمر
- Former Trump aide warned of existential Hezbollah threat to Israel
- مساعد سابق لترامب حذر من الخطر الوجودي الذي يشكّله حزب الله على إسرائيل
- Turkey boosts arms to Syrian rebels as Idlib attack looms
- تركيا تزيد من تقديم الأسلحة للثوار السوريين مع اقتراب موعد بدء الهجوم على إدلب
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Date:
الخميس, سبتمبر 13, 2018