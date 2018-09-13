Published by lebarmy15 on خميس, 09/13/2018 - 10:32
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  • European Parliament could denounce Israel over Khan al-Ahmar
  • البرلمان الأوروبي قد ينتقد إسرائيل بسبب الإجراءات المتخذة في خان الأحمر
  • Former Trump aide warned of existential Hezbollah threat to Israel
  • مساعد سابق لترامب حذر من الخطر الوجودي الذي يشكّله حزب الله على إسرائيل
  • Turkey boosts arms to Syrian rebels as Idlib attack looms
  • تركيا تزيد من تقديم الأسلحة للثوار السوريين مع اقتراب موعد بدء الهجوم على إدلب
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, سبتمبر 13, 2018