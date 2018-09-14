الجمهورية 10 / 9 / 2018

راموس يهاجم رونالدو

قال المدافع الإسباني سيرخيو راموس. إنّ زميله في ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الأسبوع الماضي، متفوّقاً على زميل راموس السابق، كريستيانو رونالدو. وأضاف قائد ريال مدريد: "سأكون سعيداً جداً إذا فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم، بقدر سعادتي إذا ما أعطوني الجائزة شخصياً".

يدلين يعيد مسلسل نيمار"الهوليوودي"!

رفض نجم المنتخب البرازيلي نيمار اتهامات لاعب المنتخب الأميركي أندري يدلين، عقب ما حدث بينهما خلال المباراة الودّية التي جمعت منتخب البرازيل مع منتخب الولايات المتحدة. وكان نيمار قد حصل على مخالفة من يدلين، ليسقط على الأرض ويشتكي من شعوره بالألم، وقام الحكم بتحذير اللاعب الأميركي الذي ردّ ساخراً: "ألم تشاهد كأس العالم؟" في إشارة إلى ما تردّد عن إدّعاء النجم البرازيلي بالإصابة مراراً، خلال مباريات المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا. وصرّح نيمار لوسائل الإعلام لاحقاً: "تعرضت لضغوط شديدة خلال منافسات كأس العالم، من الصعب أن يمرّ بها أيّ لاعب، وزاد:"أيّ لاعب أواجهه لا يتركني إلا بعد أن يقوم بمحاولة إيقافي وإعاقتي بشكل قوي جداً".

الجمهورية 13 / 9 / 2018

كيتا: أحتاج إلى الوقت للتأقلم في إنكلترا

أقرّ لاعب الوسط الغيني لنادي ليفربول الإنكليزي نابي كيتا حاجته إلى وقت للتأقلم مع أجواء الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليظهر استحقاقه مبلغ الـ 52 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) الذي دفعه ليفربول ثمناً لضمّه من ريدبول لايبزيغ الألماني. وكان ليفربول ضمّ كيتا إلى صفوفه الموسم الماضي من لايبزيغ، إلاّ أنه التحق بصفوف فريقه الجديد في هذا الموسم، وهو أغلى لاعب خط وسط ضمّه فريق المدرب الألماني يورغن كلوب. وأضاف كيتا "أخبرني الكثير من اللاعبين القادمين من دول أخرى للعب في الدوري الإنكليزي، أنهم احتاجوا إلى الوقت للتأقلم، وهذا الأمر يتوقف على الظروف الخاصة بكل لاعب.

أوروبا تسيطر على كرة القدم!

كشفت دراسة للاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، أنّ المبلغ الإجمالي في سوق الانتقالات خلال "المركاتو" الصيفي الأخير في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، بلغ رقماً قياسياً جديداً قيمته 4.21 مليارات دولار (3.63 مليارات يورو).

ماذا قررت المحكمة بخصوص لوريس؟

أدين حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم هوغو لوريس، بتجميد رخصة السوق لمدة 20 شهراً وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه استرليني (65 ألف دولار)، لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

أرسنال يريد تجديد عقد مونريال

بدأ نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم محادثات مع ظهيره الأيمن الإسباني ناتشو مونريال، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران 2019.

يوفنتوس يمدّد عقد خضيرة

أعلن لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة، تمديد عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في السنوات الـ 7 الأخيرة عامين إضافيين حتى 2021.