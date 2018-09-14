TL

بدأت مفاوضات سورية – أردنية حول إعادة فتح معبر نصيب وهو معبر يهم التجارة اللبنانية أيضاً. وأعلنت الأمم المتحدة أنها أرسلت إحداثيات نحو مئتين وخمسة وثلاثين موقعاً تربوياً وصحيّاً في إدلب خشية هجوم عسكري كبير.

المنار

قبل أن يولّد الاختناق انفجاراً، كانت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم انتظار متغيرات إقليمية، لا تؤدي إلا إلى المزيد من تضييع الوقت، وجعل المواطن فريسة الابتزاز..

nbn

الحال مقفّلة على الآخر! هكذا وصف رئيس مجلس النواب الوضع في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، مضيفاً أنه لا يوجد أي تقدم ولا خطوة ولكنه أعرب عن أمله في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

mtv

يستخدم الرئيس نبيه بري سلاح عقد الجلسات النيابية كوسيلة ضغط للخروج من الجمود، وقد بدا من جلسات اللجان المشتركة، أن عقد جلسة تشريعية نهاية الشهر بات أمراً محسوماً.

NTV

أفادت مصادر مقرّبة إلى بيت الوسط لـ"الجديد"، بأن محركات المشاورات لم تتوقفْ وأن ليس هناك تعديلات ثابتة وحاضرة بعد، ولا زيارة لبعبدا قبل أن تتبلور الصيغة النهائية للتشكيلة الحكومية.

المستقبل

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة.

OTV

في لاهاي سمع اللبنانيون كلام رجل دولة من دولة الرئيس سعد الحريري، وفي ستراسبورغ أنصتت أوروبا إلى الرجل الذي نبّهها منذ 3 عقود إلى الزمن الآتي والخطر العاتي.

LBC

من قال ما فينا عالصين؟

بهذه المعنويات سيخوض منتخبنا الوطني في تمام التاسعة والنصف هذه الليلة، مباراة في كرة السلة ضد منتخب الصين ستؤهّلنا إذا فزنا إلى بطولة العالم. انتصار المنتخب اللبناني هو فعلياً انتصار على الذات حقّقه كل لاعب.

الميادين

اجتمع رؤساء الأركان الخليجيون مع نظيريهم المصري والأردني وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزف فوتيل في الكويت. وفي هذا الإطار، لفتت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الاجتماع "يهدف إلى تكريس التعاون العسكري بين القيادات العسكرية في هذه الدول".

الجزيرة

أعلنت وزارة العدل السعودية رقماً ضخماً عن عدد الأحكام التي صدرت بحق السعوديين، في جلسات بلغت 1.8 مليون جلسة. وأكدت الوزارة أن 752 ألف حكم قضائي صدروا ضد سعوديين، في جلسات قضائية بلغت 1.8 مليون جلسة، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

العربية

دعا مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الجمالي، الأطراف الليبية إلى وضع السلاح وتفعيل المصالحة بين الأطراف الليبية، والإسراع في إقامة كيان سيادي مستقل والمساعدة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات في البلاد.