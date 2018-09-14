لبنان الحر

أكد النائب ​محمد رعد​ أن "المشكلة التي تحول دون تشكيل ​الحكومة​ هي أن البعض يستخف بفريق سياسي معيّن، ويرغب في تمثيل فريق سياسي آخر كما يشاء، ولا يريد لهذا الفريق أن يشارك في الحكومة، وبالتالي فإننا من خلال هذه الطريقة والمنطق نقع في الاستنسابية​".

صوت لبنان

علّق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بيان كتلة "المستقبل"، الذي اعتبر أن "الازدحام بمطار بيروت​ يستدعي تشغيل ​مطار القليعات​ لتنمية منطقة الشمال"، قائلاً: "صحيح وضروري، ولكن لماذا لم يتذكّروا مطار رياق​ الذي يتمتّع بكل المواصفات، بما فيها موقعه القريب من بيروت والجبل والجنوب؟".

radio orient

رأى النائب ​ياسين جابر​ في حديث إذاعي "أن الوضع الاقتصادي حساس جداً ولكن لا انهيار غداً صباحاً"، موضحاً "أن على الرغم من ذلك، التحذير واجب كون الوضع لا يتحمّل التمادي في الأزمات". ودعا في حديث إذاعي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت.

اذاعة النور

رأى النائب السابق إميل ​اميل لحود​ أنّ "ما نعيشه في ​لبنان​ اليوم هو نتيجة طبيعيّة لاعتماد قانون انتخابات مذهبي، سبق أن حذّرنا منه منذ ما قبل ​الانتخابات​".

صوت المدى

لفت رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ في حديث إذاعي، إلى "أن من الواضح أن الوضع السياسي مأزوم"، داعياً إلى "الابتعاد عن منطق الحصص في ​تشكيل الحكومة​، ومراعاة بدل ذلك، المصلحة الوطنية العليا والواقع الاقتصادي".