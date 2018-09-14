"الشرق الأوسط" وجّهت إيران أمس، تحذيراً إلى "أعدائها" ملوّحة بصواريخ يبلغ مداها ألفي كيلومتر قادرة على التصدي للقوى الأجنبية المتغطرسة.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أمس، أن بلاده ستسلّم السعودية 400 قنبلة موجّهة بالليزر.

"الشرق الأوسط" عادت فضيحة الشهادات المزّورة من جديد، لتلطخ الأوساط السياسية والإسبانية، ووصلت إلى رئيس الحكومة بدرو سانشيز، الذي استشاط غضباً بعد اتهامه بالفشل لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.

"الشرق الأوسط" طالب الحزب الاجتماعي الديموقراطي في ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل بإقالة مدير الاستخبارات الداخلية، الذي يواجه اتهامات بأنه مقرّب من حزب اليمين المتطرّف "البديل" لألمانيا.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس الكوري الجنوبي مون – جان إن، إن لدى كوريا الشمالية الإرادة لنزع سلاحها النووي، ولدى الولايات المتحدة الإرادة لإنهاء العلاقات العدائية مع الشمال وإعطاء ضمانات أمنية.

"اللواء" تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده تواصل تعزيز قواتها المسلحة، وذلك خلال حضوره مناورات فوستوك 2018، والتي تجري منذ الثلاثاء في أقصى الشرق، وتعتبر الأضخم في تاريخ روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، ويشارك فيها أكثر من 300 ألف جندي.