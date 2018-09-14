الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي الكبير، تعني أمراً واحداً أن لا حكومة في الأمد المنظور، واعتبرت أن الاشتباك الإداري بين الحزب التقدمي الاشتراكي والعهد والتيار الوطني الحر مرشح للتصعيد أكثر حكومياً.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال عندما يشعر معطّلو الحكومة أنهم غير قادرين على فرض التعطيل لفترة طويلة، ستُشكّل الحكومة فوراً وهذا ما سيحصل، إذ أن التجربة مع هؤلاء دلّت على أنهم يذهبون إلى المدى الأبعد، في الجبهات التي يخوضونها عسكرياً وسياسياً، وعندما يصطدمون بعجزهم عن تحقيق مرادهم يتراجعون.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن مشاورات تأليف الحكومة تقف عند النقطة السلبية ولا أمل بولادة الحكومة قريباً، مشيراً إلى وجود صعوبة في إحداث خرق في جدار المطالب السياسية يؤدي إلى انتشال الحكومة العتيدة من قعر البئر.