The Guardian

تقرير يكشف أن خبراء الأمم المتحدة رضخوا أمام رهبة روسيا خلال التعامل مع ملف العقوبات ضد كوريا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالضغط على أفراد لجنة مستقلة من خبراء الأمم المتحدة، من أجل تعديل تقرير أشار ضمناً إلى أن عناصر روس، كانوا متورّطين في خرق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وعبّرت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي عن خيبتها من أفراد اللجنة المراقبة للعقوبات ضد كوريا الشمالية، لأنهم رضخوا أمام الضغوط الروسية وأجروا تغييرات على تقرير كان يُفترض أن يكون مستقلاً.

وأضافت هايلي بأنه يجدر باللجنة أن تنشر التقرير الأصلي، الذي ذكر حدوث عمليات نقل منتجات نفطية من سفينة إلى أخرى، ‏بطرق غير شرعية وبكميات ضخمة، ما شكّل خرقاً للعقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.‏

واعتبرت هايلي أن ما حصل يشكّل سابقة خطرة ولطخة سوداء ستظل تخيّم على عمل اللجنة.‏

وبرزت هذه الأخبار فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تكنولوجيا صينية وشركة روسية تتعاون معها، معلّلة ‏ذلك بتحكّم الكوريين الشماليين بهاتين الشركتين، ما يعود بالأرباح المالية لصالح بيونغ يانغ.‏

The Guardian

‏"خلفاء موسوليني": مفوّض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يُغضب إيطاليا بتعليق حول ‏بروز اليمين المتطرّف

عبّر مفوّض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من بروز "خلفاء لموسوليني" في أوروبا، في تعليق أثار غضب ‏وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرّف، الذي اتهم المسؤول الأوروبي بإهانة بلاده والشعب الإيطالي.‏

وقال المسؤول الأوروبي الفرنسي بيار موسكوفيتشي إن الوضع السياسي الحالي الذي يشهد بروز الشعبويين واليمين المتطرّف، يشبه ‏ما حصل في ثلاثينيات العقد الماضي، حين وصل إلى السلطة في ألمانيا أدولف هيتلر وبينيتو موسوليني الفاشستي في إيطاليا.‏

وردّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على هذا الكلام لموسكوفيتشي، بالقول "يجب أن يغسل فمه قبل أن يتجرأ على إهانة إيطاليا ‏والإيطاليين ‏وحكومتهم الشرعية".‏

واستغل سالفيني هذه الحادثة للهجوم على فرنسا التي يتهمها، بعدم بذل الجهود الكافية من أجل المساعدة على التعامل مع ‏‏المهاجرين ‏القادمين من أفريقيا، كما يتهم باريس بإغراق ليبيا في الفوضى بهدف خلع الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي. ‏

روسيا اليوم

الجزائر تحظى بحصة الأسد من المشاريع الصينية في إفريقيا

كشف وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي الخميس، أن قيمة مشروع مصنع الفوسفات الذي سيُنجز مع الصينيين شرقي البلاد تقارب 6 مليارات دولار.

وأكّد يوسفي في جوابه على سؤال في المجلس الشعبي، أن قيمة الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع المتكامل المتوقع إنجازه سنة 2022، "تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، موزعة بين منجم بلاد الحدبة في مدينة تبسة بقيمة 1.2 مليار دولار، وأرضية حجر الكبريت في مدينة سوق أهراس بمبلغ 2.2 مليار دولار، إلى جانب أرضية حجر السود في مدينة سكيكدة بـ 2.5 مليار دولار، وميناء عنابة بقيمة قدرها 0.2 مليار دولار".

وتسعى الجزائر عبر هذا المشروع إلى استغلال الفوسفات المستخرج من حقل بلاد الحدبة في مدينة تبسة، والذي تقدر طاقته بـ 500 مليون طن، وتثمين هذا المورد الطبيعي من خلال إنتاج الأسمدة والأمونياك والسيليسيوم وغيرها من المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما أكد يوسفي أن الجزائر بفضل هذا المشروع "تمتلك فرصة لتتمكن من تثمين احتياطاتها من الفوسفات والغاز الطبيعي من خلال خلق صناعة تحويلية مهيكلة وخالقة للثروة، حيث ستصبح إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة".

وسيتم إنجاز هذا المشروع بالشراكة بين مجمعين جزائريين ومجمعين صينيين، بحيث تقدر حصة الطرف الصيني بـ 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة للطرف الجزائري.