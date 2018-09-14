الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري أمام طلاب من جامعة ستانفورد: نأمل من خلال تعاطينا الهادىء والمسؤول مع كل الأطراف وتحلينا بالصبر أن نصل إلى تأليف الحكومة

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه "مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة"، وقال: "بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الأطراف السياسية نحن نأمل من خلال تعاطينا الهادىء والمسؤول مع كل الأطراف وتحلينا بالصبر، أن نصل في النهاية إلى تأليف الحكومة والمباشرة بحل المشاكل التي تواجه البلد، لأنه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الأمور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد". أضاف خلال استقباله في "بيت الوسط" حوالي سبعين طالباً من جامعة "ستانفورد" الأميركية يقومون بزيارة جامعية إلى لبنان: "إن ما يميز لبنان عن غيره من دول المنطقة هو نظامه الديمرقراطي وتنوعه".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الصفدي يلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، المبعوث الرئاسي الأميركي الجنرال المتقاعد انطوني زيني والوفد المرافق له. وبحث الصفدي والمسؤول الأميركي الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية سبل تطوير العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكالة الأناضول

وزير الدفاع التركي: أي عملية عسكرية على إدلب ستقود إلى كارثة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أي عملية عسكرية على محافظة إدلب السورية، ستقود إلى كارثة في المنطقة التي تعاني بالأساس من مشاكل. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أكار في مأدبة طعام مع سفراء بعض الدول بالعاصمة التركية أنقرة، في وقت متأخر الأربعاء. وشدّد أكار على أن "إدلب على شفا أزمة جديدة، ونعمل مع روسيا وإيران وحلفائنا لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية". وأشار إلى أن بلاده تحتضن أكثر من 3 ملايين سوري من جهة، وتكافح من جهة أخرى ضد تنظيمي "غولن" و"بي كا كا/ ب ي د" الإرهابيين.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: شي وبوتين يدعوان إلى تعزيز الصداقة بين الشباب في الصين وروسيا

زار الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مركز أطفال عموم روسيا (اوشن) الأربعاء، لتعزيز الصداقة بين شباب البلدين. وحضر زعيما البلدين مراسم لإحياء الذكرى العاشرة لاستضافة المركز المئات من الأطفال الصينيين من المناطق، التي ضربها الزلزال المميت عام 2008. وخلال وصفه الصين وروسيا بأنهما جارتان وشريكتان جيدتان ترتبطان الجبال والأنهار وتقفان مع بعضهما البعض في أوقات الصعاب، قال الرئيس شي إن شعبي الصين وروسيا ساعدا بعضهما البعض وتشاركا في السراء والضراء، تاركين الكثير من القصص المؤثرة لتحكى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران تكشف عن سلاح جوي بإمكانيات كبيرة

أعلن رئيس واحة العلم والتكنولوجيا في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي إيران) حسن حيدري، أن إحدى الشركات المشاركة في هذه الواحة، تمكنت من تصميم وتصنيع طائرة ذكية، رباعية المراوح (كواد كوبتر)، تتزود بوقود البنزين وقادرة على التحليق لفترة طويلة. وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال حيدري: "إن الطائرة ذكية، رباعية المراوح "كواد كوبتر" هذه، قد تم تصميمها للتحليق لفترة طويلة، ويمكن استخدامها للمسافات الطويلة، ومن مهامها مراقبة الحدود والبحث والإغاثة والإنقاذ. وأضاف، أن هذه الطائرة الذكية هي أول طائرة "كواد كوبتر" تعمل بوقود البنزين، وتحمل بطاريات للحالات الطارئة.

وأوضح حيدري، أن من إمكانيات هذه الطائرة الذكية؛ القدرة على التوجيه وتنفيذ المهام بصورة آلية تماماً وشبه آلية ويدوية، والقابلية على إرسال صور ومعلومات الطيران بصورة مباشرة (أونلاين) إلى المحطة الأرضية، والتحليق في 12 وضعية تحليق مختلفة، والعودة إلى المحطة بصورة آلية تماماً بالضغط فقط على زر واحد في الظروف الطارئة.