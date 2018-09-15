TL

لبنانياً لا تأثير لأجواء المحكمة في الوضع السياسي المأزوم أساساً، نتيجة عدم التفاهم بعد بين رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري على الصيغة الحكومية التي ستخضع للتعديل، وإذا تعذر سيكون لها بديل في تصغير حجم الحكومة لتكون عشرينية مناصفة بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار.

المنار

على طريق العودة يكمل الفلسطينيون المسير مقدمين المزيد من الشهداء، وعلى دروب الخيبة يكمل الصهاينة العويل مقدمين الدليل تلو الدليل على ان كيانهم في مأزق كبير.. والجديد خطوة غير مسبوقة لمن يسمى مفوض شكاوى الجنود في الجيش الصهيوني "يتسحاق بريك" الذي أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الجيش، يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا، كي تدقق في مدى جهوزية الجيش للحرب. أما خطوة بريك بحسب صحيفة "هآرتس"، فتأتي على خلفية معلوماته التي تتناقض مع رسالة رئيس الأركان بأن جيشه جاهز بمستوى عال للحرب.

nbn

في ظل الـ BLOCK SHOTS المتبادلة على ملعب التأليف الحكومي أعطى المنتخب اللبناني لكرة السلة بفوزه على نظيره الصيني، درساً لكل القوى السياسية التي تملأ سلة التشكيلة بالعقد، وخلاصة هذا الدرس أن إرادة الإنجاز وروحية العمل كفريق واحد هي فقط التي تثمر.

mtv

لا تتوقف أهمية تشكيل الحكومة عند هذا الحد، فالقوى الأمنية تتكفل بحراسة هيكل الدولة، لكن التحديات التي يشكلها تداعي الاقتصاد واهتزازه لا يحميه شرطي بل تحميها حكومة فاعلة فعالة متناغمة وصاحبة برنامج، هكذا يقول خبراء الاقتصاد والمال.

NTV

في هذه الأجواء، تم التوصل بين أفرقاء الإنتاج ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى وقف العمل بقرار الضريبة المقطوعة الذي قض مضاجع اللبنانيين أفراداً ومؤسسات، للمترتبات المالية التي كان سيفرضها عليهم في هذه الأحوال الاقتصادية السيئة.

المستقبل

الأزمة السياسية المتمثلة بتأخير تشكيل الحكومة والذي يعمل على حلحلتها الرئيس المكلف سعد الحريري، قاربها رئيس مجلس النواب نبيه بري من طريق تهنئته المنتخب اللبناني لكرة السلة بفوزه على المنتخب الصيني بقوله، روحية العمل كفريق واحد والجهد الجماعي دائماً تثمر انجازات.

OTV

في انتظار ما يفتح الأذهان وينير العقول، بشرى سارة للبنانيين اليوم: فقد تقرر تجميد العمل بالضريبة المقطوعة التي أخذت حيزاً من النقاش في الأيام الماضية. وفي التفاصيل وفق معلومات الأوتيفي أن بعد لقاء بين وزير المال علي حسن خليل ووفد من الهيئات الاقتصادية، زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وبعد النقاش، توجه كنعان إلى بعبدا، حيث نقل الأجواء إلى رئيس الجمهورية، الذي وافق على تجميد العمل بالضريبة، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على آلية ترجمة هذا التجميد.

LBC

فاز منتخب لبناننا الصغير على منتخب الصين العظيمة، والمشهد يشبه الحلم. خسارة المباراة كانت شبه مستحيلة، فخلف المنتخب جمهور، خفق قلبه في الملعب وخلف الشاشات، ووحد صوته وراء كل واحد من اللاعبين، رامياً خلفه كل خلافاته واختلافاته. لم ينده هذا الجمهور لزعيم، ولم يهتف لحزب أو تيار، لم يستعن بالأنبياء ولا بالقديسين، لم يحمل راية أو شارة حزبية. أراد هذا الجمهور النصر للبناننا، وهكذا كان في كرة السلة، وهكذا يجب أن يكون، في بناء مستقبلنا كلنا.

الميادين

دعا وزير الخارجية ​العراقي ​إبراهيم الجعفري​، ​المغرب​ إلى "فتح سفارتها في ​بغداد​"، مؤكداً "ضرورة تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة المغرب".

الجزيرة

افتتحت الكوريّتان مكتباً للاتصال المشترك في كايسونغ بـ​كوريا الشمالية​، في مؤشّر جديد على التقارب قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى ​بيونغ يانغ​ الأسبوع المقبل.

العربية

دشنت ​كوريا الجنوبية​ أول غواصة هجومية قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية، وذلك في إطار مشروع لإنتاج ثلاث غواصات حديثة ستدخل جميعها الخدمة خلال خمس سنوات.