لبنان الحر

التقى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ نائب الرئيس العراقي اياد علاوي وعرض معه التطورات الراهنة، واستكمل البحث إلى مائدة غداء أقيمت بالمناسبة.

صوت لبنان

زار وفد من ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين ضم رئيسها النائب ​ياسين جابر​ ومقررها النائب آغوب بقرادونيان والنائبين ​عدنان طرابلسي​ وفؤاد مخزمي، مقر وكالة مقر وكالة غوث ​اللاجئين الفلسطينيين​ وتشغيلهم "​الاونروا​" في بئر حسن، والتقى مديرها العام في بيروت كلادويو كوردوني في زيارة تضامنية.

radio orient

أعلن محافظ ​مدينة بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​ أن "أشجار الصنوبر التي أزيلت من العقار رقم 1925 المزرعة، ملك ​بلدية بيروت​، ستزرع من جديد وسيتم إنشاء ​حديقة​ عامة على نفس العقار".

اذاعة النور

شدد وزير المال ​علي حسن خليل​ في كلمة خلال إحياء مجلس عاشورائي لحركة "أمل" إقليم ​بيروت​ المنطقة الرابعة، على أن "تكون مدرسة عاشوراء ظاهره في كل حركتنا من أجل إصلاح الوطن".

صوت المدى

زار رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ وأمينها العام ​نقولا شماس​، وزير المالية ​علي حسن خليل​ في مقر الوزارة. وفي بيان للهيئات الاقتصادية، لفت إلى أنه "تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية و​المهن الحرة​ وقطاع الأعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد"، مشيراً إلى أن اللقاء ساده جو من الصراحة والانفتاح.