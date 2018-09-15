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لبنان الحر
التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نائب الرئيس العراقي اياد علاوي وعرض معه التطورات الراهنة، واستكمل البحث إلى مائدة غداء أقيمت بالمناسبة.
صوت لبنان
زار وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ضم رئيسها النائب ياسين جابر ومقررها النائب آغوب بقرادونيان والنائبين عدنان طرابلسي وفؤاد مخزمي، مقر وكالة مقر وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" في بئر حسن، والتقى مديرها العام في بيروت كلادويو كوردوني في زيارة تضامنية.
radio orient
أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أشجار الصنوبر التي أزيلت من العقار رقم 1925 المزرعة، ملك بلدية بيروت، ستزرع من جديد وسيتم إنشاء حديقة عامة على نفس العقار".
اذاعة النور
شدد وزير المال علي حسن خليل في كلمة خلال إحياء مجلس عاشورائي لحركة "أمل" إقليم بيروت المنطقة الرابعة، على أن "تكون مدرسة عاشوراء ظاهره في كل حركتنا من أجل إصلاح الوطن".
صوت المدى
زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس، وزير المالية علي حسن خليل في مقر الوزارة. وفي بيان للهيئات الاقتصادية، لفت إلى أنه "تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الأعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد"، مشيراً إلى أن اللقاء ساده جو من الصراحة والانفتاح.