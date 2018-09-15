"الشرق الاوسط" أثار وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري غضب الرئيس دونالد ترامب والمعسكر المحافظ، حين أقر هذا الأسبوع بأنه استمر في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمود جواد ظريف.

"الشرق الأوسط" تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الإتحاد الأوروبي وإيران بالاستمرار، رغم العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس ترامب فرضها على طهران.

"الشرق الأوسط" قال مسؤولون إن عشرات الانفجارات الناتجة على ما يبدو عن كسر في خط أنابيب للغاز الطبيعي، هزت ثلاث مناطق سكنية قرب بوسطن، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 وصدرت أوامر للمئات بمغادرة منازلهم.

"الشرق الأوسط" ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 5 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

"الشرق الأوسط" اعتقلت السلطات الهولندية روسيين يشتبه بأنهما جاسوسان كانا في طريقهما إلى سويسرا، لتنفيذ مخطط يستهدف أحد مختبرات البحث السويسري.

كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع تمّ تسميتها بمنظومة سماوات، لاستهداف صواريخ كروز للطائرات المسيّرة عن بعد.

نفى البيت الأبيض صحة تقرير إعلامي أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب عرض مبلغاً قدره خمسة مليارات دولار، مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية على دخول في مفاوضات مع إسرائيل.

كشف العقيد قائد فرقة الدفاع الجوي ستة وسبعين، سيرغي تيخونوف، أنّ الجيش الروسي استخدم خلال مناورات الشرق 2018 صواريخ غير مرئية تتفوّق في مواصفاتها على مثيلاتها في العالم.