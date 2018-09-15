عقد ممثلو كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعاً في اسطنبول أمس لبحث التطورات في إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعقد لقاء مع نظيره الروسي فلادمير بوتين بعد غد لبحث الملف السوري وخاصة وضع إدلب.

قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عقب لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يجريها إلى اسلام أباد، إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحاً في سوريا على وجه العموم ومحافظة إدلب بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سوريا.

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس جهداً لإقناع المانيا بعدم الانخراط في حملة غربية جديدة تقودها واشنطن في سوريا، وأعلن من برلين أن روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المعامل السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية.

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن قمة قريبة ستجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره فلاديمير بوتين الإثنين المقبل لبحث قضية مدينة إدلب السورية.

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