الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وسعد الحريري إلى السراي الحكومي عام 2016، بات من الامكان نعيها بلا أي تردد لأن هناك حسابات جديدة تتحكم بالمرحلة ومن ضمنها تأليف الحكومة العتيدة.

الأنوار / رفيق خوري

قال ما نراه في تأليف الحكومة أن الأمور التي كان من المفترض أن تكون الأسهل هي الأصعب في تأليف الحكومة. فالعقد الظاهرة هي في مثلث التسوية الرئاسية والحكومية. والعقد المجهولة المعلومة، مرتبطة بأهداف ومصالح لم تتحقق بعد في صراع جيوسياسي إقليمي ودولي.

اللواء/ أنطوان الأسمر

رأى أن تشكيل اللجنة المشتركة يؤكد أن المبادرة الروسية هبة ترزق رغم كل الصخب، مشيراً إلى إصرار لبناني رئاسي ودبلوماسي على تحييد عودة النازحين عن الاعتبارات السياسية. ولفت إلى أن 7 آلاف نازح من مجموع 900 ألف مسجلين لدى مفوضية اللاجئين عادوا طوعياً ما يؤكد سقوط معظم الذرائع سابقاً.