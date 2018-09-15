وكالة الأناضول

الجميع متفقون حول إيجاد حل سياسي وليس عسكري في إدلب السورية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "الجميع متفقون بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً" في منطقة إدلب السورية. جاء ذلك تعليقاً على اجتماع، بين وفود من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، تحضيراً لقمة تجمع زعماء الرباعي، لبحث مسألة إدلب. وأردف أن المبادرات التي ستحدث بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مدينة سوتشي الروسية وعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (الإثنين المقبل) ستكون مهمة جداً.

وكالة أنباء رويترز

مانافورت مدير حملة ترامب السابق يتعاون مع التحقيق بشأن روسيا

أبلغ الادعاء الأميركي محكمة اتحادية في واشنطن أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، سيتعاون مع التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات، وذلك بموجب اتفاق مع الادعاء. وأقر مانافورت بالذنب أيضاً في تهمتين جنائيتين ليصبح أكبر مسؤول في حملة ترامب يعترف بتهم في تحقيق مولر. وألقى التحقيق بظلاله على رئاسة ترامب، ويمثل قرار مانافورت التعاون مع الادعاء انتكاسة للرئيس قبيل انتخابات الكونجرس في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن إمكانيات منظومة "سوسنا" الجديدة

وفقاً للمصمم الرئيس، فلاديمير أوكلييف، ستحل المنظومة الجديدة محل المنظومة السوفيتية "ستريلا-10" في المستقبل القريب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم عرض المنظومة الصاروخية "سوسنا" في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا-2018"، وتحدثت عن خصائصه التكتيكية والتقنية ومزاياه بالمقارنة مع المنظومات المماثلة.