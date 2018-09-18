TL

اللافت اليوم هو تزامن تحرك السفير الفرنسي مستطلعاً الوضع السياسي العام بلبنان ومبدياً اهتمام فرنسا بتأليف حكومة جديدة تحيط بمقررات مؤتمر سيدر وتطبيقها، تزامن تحرك السفير فوشيه مع دعوتين متعاقبتين من وليد بك والحزب الاشتراكي ومن التيار الوطني الحر والتكتل من أجل خفض حدة السجالات العقيمة ووقف الحملات المتبادلة عبر المحازبين والمناصرين.

المنار

اضطر وزير المال علي حسن خليل إلى التوضيح بألا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة الجديدة، وأن الحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً.

nbn

ركود على مستوى تشكيل الحكومة رغم أن هذه العملية صارت أكثر من ضرورة نظراً للتحديات الخطيرة التي تتهدد البلد وخصوصاً على مستوى الوضع الاقتصادي والتطورات الشديدة الخطورة التي تحوط بلبنان ولا سيما منها التطورات العسكرية المحتملة في الميدان السوري وأيضاً المخاطر الكبرى التي تهب من إسرائيل على لبنان سواء من خلال محاولاتها الدؤوبة للسطو على النفط اللبناني ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته أو من خلال رياح التوطين التي تعصف باتجاه لبنان.

mtv

انشغل اللبنانيون بملفات حياتية على درجة عالية من الأهمية في مقدمها قروض الإسكان خصوصاً بعدما سمعوا أن عودتها إلى الحياة تكون مرتبطة حكماً بزيادات على المحروقات والـ tva لكن وزير المالية سحب صاعق القلق بإعلانه أن موازنة العام 2019 لا تتضمن أي ضرائب من هذا النوع.

NTV

أكد النائب ماريو عون أن عملية تأليف الحكومة يجب أن تستند إلى معيار واحد والأحجام التي نتجت عن الانتخابات النيابية الأخيرة.

المستقبل

من يعمل على فبركة الأخبار وما المصلحة من التهويل وتخويف اللبنانيين بالمزيد من الضرائب ومن هو المستفيد؟

OTV

سيتم رفع سعر صفيحة البنزين خمسة آلاف ليرة لتمويل معاودة منح قروض الإسكان... الخبر الذي سرى كالنار في الهشيم طيلة النهار، سرعان ما تبين أنه غير دقيق، لينضم تالياً إلى سلسلة لامتناهية من الشائعات التي تستهدف بلبلة الرأي العام وزعزعة الثقة بالوضع المالي...

LBC

صاعقان سحبا اليوم من التداول: صاعق مالي وصاعق سياسي...

الصاعق المالي تمثل في نفي ما أشيع من زيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين... والصاعق الثاني التهدئة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي...

لكن سحب هذين الصاعقين لا يعني النوم على حرير التهدئة.

الميادين

نفى المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ "إجراء لقاء بين قائد فيلق "القدس" ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ والمندوب الأميركي في ​العراق​ مك غورك"، مشيراً إلى أن "بث ​الأنباء​ الكاذبة من قبل الكيان الصهيوني لا يعود إلى اليوم أو الأمس وقد سعى على الدوام لتشويه صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتأثير على سياستها الخارجية في المنطقة والعالم".

الجزيرة

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قبيل بدء القمة مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​سوتشي الروسية​ إلى أن "البيان المشترك الذي سيصدر بعد لقاء بوتين بشأن ​سوريا​ اليوم سيمنح أملاً جديداً للمنطقة".

العربية

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، حول لقائه مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ في مدينة ​سوتشي الروسية​، إلى أنّ "هناك مواضيع كثيرة سنتناولها بعضها معقّد، لذلك سنعيد النظر فيها ونبحث في سبل حلّها".