لبنان الحر

أعلن المكتب الإعلامي للنائب ​ستريدا جعجع​ في بيان أنه "بعد الزيارات التي قامت بها النائب جعجع منذ أسبوعين والتي شملت 55 منزلا ً من مختلف عائلات بشري: الشدياق، رحمه، سكر، جعجع، طوق، كيروز والفخري، للاطمئنان على أوضاعهم الحياتية والصحية، والاستماع إلى مطالبهم وحاجاتهم ومشاكلهم. عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعاً، في ​معراب​، في حضور: أمينة صندوق مؤسسة "جبل ​الأرز​" د. ليلى جعجع، المختار فادي الشدياق، نائب رئيس بلديّة بشري جوزيف لدس الفخري، مسؤول مكتب النواب في بشري حنا رفول رحمه، الصحافي طوني سكر، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار، وجرى خلاله تقييم هذه الزيارات، كما استعرض المجتمعون مطالب الذين التقتهم النائب جعجع وتمتّ دراستها بالتفصيل.

صوت لبنان

أكد نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​ في حديث إذاعي أن "حقيقة التعقيدات الحكومية هي أن الهدف من المطالب التي تطرح هو العرقلة وإجهاض نتائج ​الانتخابات النيابية​ وبالتالي إجهاض إمكانية تأليف حكومة متوازنة مما يعني إجهاض العهد وهذا هدف معلن"، لافتاً إلى أن "المسار واضح منذ اليوم الأول لتكليف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والهدف منه إجهاض العهد".

radio orient

اعتبر أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين–المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​ أن "ما نراه من تعثر لإنتاج الحكومة الأولى ما بعد ​الانتخابات النيابية​ هو امتداد للواقع السياسي الهشّ داخلياً، ما يجعل رهانات الداخل على الخارج وأوامر الخارج إلى الداخل هي السبب الحقيقي لعدم ​تشكيل الحكومة​ اليوم وغداً ولربما إلى أشهر قادمة، استناداً إلى وقائع وتطورات المشهد الإقليمي المحيط بنا الذي يعكس صراعات دولية لا يستطيع أحد أن يحدد مداها الزمني لبلورة الصيغ والتسويات فيه".

اذاعة النور

زار وفد من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان نقيب محرري الصحافة اللبنانية ​الياس عون​ وعرض معه مطالب الاتحاد العالقة بين وزارة التربية الوطنية والقضاء المختص والمشكلات المتفاقمة التي يعانيها الأهل مع إدارات المدارس الخاصة.

صوت المدى

أكد النائب السابق ​أمل أبو زيد​، أن "آخر ما يسعى إليه لبنان هو إقحام ​موسكو​ أو سواها بالشأن اللبناني الداخلي"، لافتاً إلى أن "التواصل مع ​روسيا​ قائم حالياً على أساس المبادرة التي أطلقتها لإعادة النازحين".