"المستقبل" رأى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى، من المحتم أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

"المستقبل" أسفرت الهجمات التي شنتها حركة طالبان غرب أفغانستان عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية.

"المستقبل" أوقعت أعمال عنف عرقية على مشارف العاصمة في إثيوبيا 23 قتيلاً.

"الشرق الأوسط" كشفت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن معطيات جديدة قالت إنها تثبت بشكل قاطع تورط كييف في إسقاط طائرة "بوينغ" الماليزية في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014.

"الشرق الأوسط" نفت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف إسرائيل لطائرة إيرانية في مطار دمشق الدولي مساء السبت، مؤكدة أن كل التقارير التي تدور حول ذلك مجرد كذب وافتراء.

"الشرق الأوسط" دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية, وقال إنها هدية لم يتم دفع أموال مقابلها ومهداة للدولة التركية وليس له بشكل شخصي.

"الشرق الأوسط" حطّم نحو عشرة أعضاء من "روبيكون" اليونانية الفوضوية، صباح أمس، زجاج البوابة الأمامية للسفارة الإيرانية في أثينا وألقوا طلاء أحمر داخل الحرم.

"اللواء" ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل، قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.

"الشرق الأوسط" دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى المزيد من التبسيط لعملية ترحيل طالبي اللجوء، الذين يتم رفض طلباتهم في أوروبا.

"الشرق الأوسط" حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المعارضين في حزبها، من أن عدم تأييدهم الاتفاق الذي طرحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني عدم التوصل لاتفاق.