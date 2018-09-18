"الشرق الأوسط" أسفرت القمة الروسية – التركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي أمس، عن تسوية سلمية لملف إدلب في شمال غربي سوريا، تضمنت إقامة منطقة آمنة ونزع السلاح الثقيل ومحاربة الإرهابيين، ضمن برنامج زمني متفق عليه.

"الشرق الأوسط" قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن صواريخ استهدفت عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية مساء أمس، لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها، وقد سمعت أصوات انفجارات قرب الحدود اللبنانية في الشمال.

"الشرق الأوسط" نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قوله إن الجيش السوري لن ينفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.

"الشرق الأوسط" صرّحت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، بأن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على استكمال الإجراءات الفنية لفتح الحدود بين البلدين.

"النهار" صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي: نحن مصممون تماماً على حل مسألة إدلب بشكل لا يعاني فيه السكان ولا يسقط ضحايا.

"الأنوار" قرر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، نشر قوات الأمن الوطني على طول الحدود مع تركيا.

"الأنوار" وقّع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية سلام تهدف إلى تحقيق المصالحة بين البلدين.

"الأنوار" أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، محادثات في بغداد مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي حول العملية الجارية للجيش الألماني في العراق، وأعلنت الوزيرة الألمانية أنها لا يمكنها أن تستبعد انتشاراً طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط. ووصلت الوزيرة الألمانية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى أربيل، وقالت إن بلادها قررت خفض عدد المستشارين العسكريين الألمان في إقليم كردستان من 150 مستشاراً إلى 100 فقط.

"اللواء" بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، زيارة إلى الجزائر تلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من دول آمنة.

"الشرق الأوسط" يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً إلى إقناع فرنسا بإطلاق مؤتمر دولي للسلام، رداً على الخطة الأميركية المعروفة بصفقة القرن.

"الشرق الأوسط" طلبت الإدارة الأميركية من السفير الفلسطيني لديها حسام زملط وعائلته الأحد بالرحيل فوراً، فيما أمهلت موظفي بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حتى 13 تشرين الأول لإخلاء المبنى.