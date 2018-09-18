الجزيرة - السعودية

ولي العهد بحث مع الرئيس المصري مستجدات الأوضاع في المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية واستعراض الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

الوطن - السعودية

الملك والرئيس الجيبوتي يستعرضان الأحداث الإقليمية والدولية

عقد الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

البيان - الإمارات

أميركا تخفض سقف عدد اللاجئين المسموح به إلى 30 ألفاً

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضع سقفاً لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم عند 30 ألف لاجئ خلال السنة المالية 2019، وذلك في تراجع حاد عن السقف الذي وضعته لسنة 2018 وهو 45 ألفاً. وقال بومبيو في بيان بوزارة الخارجية "اقترحنا إعادة توطين ما يصل إلى 30 ألف لاجئ بموجب السقف الجديد للاجئين وننظر في حالة ما يزيد عن 280 ألف طالب لجوء، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأكرم في العالم عندما يتعلق الأمر بالهجرة من أجل الحماية".

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الوزراء يستقبل مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس ويشيد بإنجازات عمان

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس، الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي بسلطنة عمان الشقيقة، بحضور الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، وذلك بمناسبة زيارتها الحالية لمملكة البحرين وتكريمها ضمن الفائزين بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثامنة، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجال العمل الخيري والإنساني.

الأنباء - الكويت

الرئيس الفلبيني يزور الكويت منتصف تشرين الأول

كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى عن أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، سيزور الكويت في تشرين الأول المقبل، مرجحاً أن تكون الزيارة في منتصف الشهر. ولفت المصدر إلى أن السفير الجديد ستتم تسميته قبل زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت، موضحاً أن «الخارجية» الفلبينية أمام خيارين، إما أن تتم تسمية القائم بالأعمال في السفارة سفيراً للفلبين في الكويت، أو تسمية سفير آخر من مانيلا.

القدس - فلسطين

هل تتجه السلطة الفلسطينية لتبريد خطابها لاحتواء التصعيد الامريكي؟

من المنتظر أن تتحول اجتماعات الجمعية العامة للأـمم المتحدة إلى حلبة مواجهة مفتوحة بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وسط إجراءات عقابية غير مسبوقة تتخذها واشنطن ضد الفلسطينيين، بسبب الرفض الفلسطيني الشديد للمواقف الأميركية، لكننا قد نكون أمام اتجاه جديد يسعى لتبريد الخطاب الفلسطيني لمواجهة التصعيد الأميركي وتداعياته على السلطة الفلسطينية. وتصاعدت وتيرة الإجراءات الأميركية وصولاً إلى إغلاق ممثلية منظمة التحرير طرد السفير الفلسطيني وعائلته وإغلاق حسابات منظمة التحرير، وهناك مخاوف من فرض قيود مالية وسياسية على شخصيات فلسطينية، وهو ما قد يدفع القيادة الفلسطينية لتبريد خطابها تجاه الولايات المتحدة بانتظار حدوث تغيير في السياسة الأميركية ومغادرة ترامب البيت الأبيض.