النهار/ إميل خوري

رأى أن أي لقاء يعقد في القصر الجمهوري بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ولا ينتهي إلى اتفاق هذه المرة سوف تكون له انعكاسات سياسية واقتصادية ومالية على كل القطاعات، ويفقد الناس آخر أمل في إمكان التوصل إلى اتفاق على تأليف الحكومة أي حكومة.

النهار/ ابراهيم بيرم

قال إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستشرف الآن أن الأرجح هو أنه سيظل وحيداً في ميدان المواجهة الشرسة مع العهد وسيده، إذ لن يجد من تبيح له الحسابات الدقيقة الوقوف معه في هذا الميدان، وعندما لن يكون أمامه إلا القبول بتسوية سياسية آتية في حينها، ولن يكون هو في موقع الفارض لشروطه.

النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن علامات الاستفهام حول تكثيف التوجه السياسي الرسمي وغير الرسمي في اتجاه روسيا في ظل إيحاء البعض بأن الأمر يتصل بصلة لبنان واندراجه أكثر فأكثر بما يسمى محور "الممانعة" الذي باتت تدرج روسيا من ضمنه.

الديار/ هيام عيد

أشارت إلى أن التوافق على وقف الحملات ما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، والذي حصل بشكل غير مباشر نتيجة قرارات داخلية لدى كل طرف، لا يعكس وجود أي وساطات جارية لتأمين لقاء ما بين قيادات الطرفين.

الجمهورية / طارق ترشيشي

رأى أن لا حكومة لبنانية ستؤلف وفق الموافقات المطروحة حالياً، وأن الاهتمام بلبنان تراجع عربياً وعالمياً إلى مستويات منخفضة جداً، إذ لم تظهر أي أخبار عنه في أي وسيلة إعلامية أميركية أو أوروبية منذ أكثر من شهرين، واعتبر أن أي حكومة تؤلف بالصيغة التي يطالب بها حزب الله وحلفائه ستكون نتيجتها كارثية على لبنان بفعل ردود الفعل الدولية السلبية التي ستلقاها.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن استحضار التطبيع مع النظام السوري محاولة مكشوفة لربط تشكيل الحكومة بدمشق، وقال إن استحضار موضوعي التطبيع مع النظام السوري والانفتاح عليه هدفهما إما التسليم بدوره بالتأليف الحكومي أو العرقلة والتعطيل.