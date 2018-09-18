The Guardian

روسيا: وزارة الدفاع تفقد اتصالها بطائرة عسكرية فوق سوريا

صرّحت وزارة الدفاع الروسية أن أحد طائراتها العسكرية التي كانت تحمل 14 شخصاً على متنها قد اختفت عن الرادار فوق سوريا. وأضافت الوزارة أن مصير الطاقم العسكري "مجهول" وأن عملية التفتيش عن الطائرة جارية.

يُذكر أن مسؤول أميركي قد صرّح ان الحكومة الأميركية تطرح احتمال أن يكون تكون القوات السورية قد أصابت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

روسيا اليوم

روسيا زودت واشنطن على الأرجح بمعلومات عن الطائرة المفقودة

رجحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تكون موسكو قد زودت الجيش الأمريكي بمعلومات وتفاصيل حول الطائرة الروسية المفقودة من طراز إيل -20 قرب السواحل السورية. ونقلت القناة عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تلقت من دولة أخرى معلومات حول نوع الطائرة وتفاصيل الحادثة، "لم يحدد المصدر الدولة التي أعطت تلك المعلومات، لكنه ألمح إلى أن لدى روسيا فقط بيانات مفصلة عن الطائرة المذكورة".

روسيا اليوم

واشنطن تتراجع أمام عملاق الألومنيوم الروسي

أتاحت واشنطن، لشركة UC Rusal وغيرها من الشركات الروسية التابعة لرجل الأعمال أوليغ ديريباسكا، بإبرام عقود جديدة مع الجهات التي كانت تتعامل معها قبل العقوبات، دون عقد صفقات جديدة. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، إنه يمكن للشركات العاملة في الولايات المتحدة وكذلك شركائها، الدخول في صفقات مع UC Rusal وغيرها من شركات ديرباسكا الخاضعة للعقوبات، شريطة عدم إبرام صفقات إضافية مع جهات جديدة. ولكي لا تقع الشركات الأمريكية ذات الشأن، تحت العقوبات كما ينص القانون الأمريكي، سيتعين على شركاء المؤسسات التابعة لديريباسكا، تقديم مستندات تؤكد أنها كانت تبيع أو تشتري المنتجات بكميات معينة سنويا. وفي 6 أبريل الماضي، وقع الملياردير الروسي ديريباسكا وشركاته تحت عقوبات وزارة المالية الأمريكية، ثم مددت واشنطن العقوبات حتى 23 أكتوبر، الموعد النهائي لإبرام الصفقات مع المقيمين في الولايات المتحدة. ولاحقا تفاوض ديرباسكا مع الجانب الأمريكي، خفض مساهماته في مختلف شركاته إلى أقل من 40 في المئة. يذكر أن UC Rusal تتوسط كبريات شركات العالم المنتجة للألومنيوم، وتعود على الخزينة الروسية بإيرادات كبيرة على شكل ضرائب والتزامات اجتماعية.