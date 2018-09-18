الوكالة الوطنية للإعلام

عون تابع التطورات المتعلقة بالتشكيل وعقد لقاءات دبلوماسية وسياسية وإنمائية

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات، شملت شؤوناً ديبلوماسية وسياسية وإنمائية، فيما واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ومواقف الأطراف السياسيين.

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون، سفير فرنسا برونو فوشيه، ترافقه المستشارة الأولى الجديدة في السفارة سالينا غروني كتالانو، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، فأشار السفير فوشيه إلى أن بلاده "تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" وتوصياته". وجدد التأكيد أن "زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القائد الأعلى يتابع تمرين "الدرع الآمن" لقوات الدرك

زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، مركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام، حيث كان في استقباله المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة. واجتمع باللواء الركن الحواتمة فترة من الوقت، وتم بحث عدد من الأمور الأمنية والتنظيمية المتعلقة بعمل قوات الدرك. كما استمع إلى إيجاز حول التوسعة والتطور في المركز، من حيث المباني والقاعات والميادين، وأساليب التدريس والمناهج الحديثة المتبعة، وصولاً لتحقيقه أعلى المعايير الدولية كأحد أفضل مراكز التدريب الأمني في المنطقة والعالم.

وكالة الأناضول

بوتين: سيتم سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم سحب الأسلحة الثقيلة من محافظة إدلب السورية، بناءً على اقتراح نظيره التركي رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي الاثنين، بعد لقاء ثنائي وآخر بين الوفود في مقر رئاسة الدولة بمدينة سوتشي.

وكالة فرنس برس

وزير الدفاع الأميركي في مقدونيا لتطويق "تأثير" روسيا على الاستفتاء

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الاثنين إلى سكوبيي، لدعم مؤيدي تغيير اسم مقدونيا في الاستفتاء المقبل حول هذا الشأن، وتطويق ما أسماه حملة روسية "للتأثير" على هذا الاقتراع. ومن المفترض أن يحدد المقدونيون في 30 أيلول، ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا مواطني "مقدونيا الشمالية" بموجب الاتفاق الذي وقع في تموز مع اليونان، ويمهد لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي وفتح مفاوضات انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي.

وكالة أنباء شينخوا

السيسي يدعو خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا لمعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله (الأحد) دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار النمسا، إلى معالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية. وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، أنه تم خلال اللقاء التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية. وأوضح السيسي، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي يشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، لافتاً إلى أن تلك الجهود ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط بصفة عامة، خاصة أنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ العام 2016 وحتى الآن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا ترغب بزيادة قوتها الجوية بمقدار الربع

أعلن قائد قوات سلاح الجو الأميركي هيذر ويلسون، الاثنين، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد أسراب القوات الجوية في أعوام 2025-2030، بمقدار الربع. وقال ويلسون بمؤتمر عقده في واشنطن: "حتى نتعامل مع العالم كما هو على أرض الواقع، مع خصوم يتطورون بسرعة، يجب أن يكون سلاح الجو الذي نحتاجه أكثر بـ25 % من الأسراب العاملة في 2025-2030، مما هو عليه الحال الآن". ولم يذكر قائد قوات سلاح الجو الأميركي، الرقم الدقيق للطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار، التي من المقرر أن يتم وضعها في الخدمة العسكرية، وأيضاً كمية الأموال التي يُخطط لإنفاقها لهذه الأغراض.

ويتم اعتماد ميزانية الدفاع الأميركية، سنوياً قبل بداية السنة المالية في 1 تشرين الأول.