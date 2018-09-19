الوكالة الوطنية للإعلام

كتلة المستقبل استنكرت الكلام الهابط بحق أمير الكويت ونوهت بدعوات الحريري المتكررة إلى التواضع في طرح الشروط لتشكيل الحكومة

ترأس الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، اجتماعاً لـ"كتلة المستقبل" النيابية، تم خلاله مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد وآخر التطورات، وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً أشارت فيه إلى أن "الكتلة اطلعت من الرئيس المكلف على مستجدات الوضع الحكومي والمراوحة التي طبعت المرحلة منذ الاجتماع الأخير مع فخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وقد أكد الرئيس المكلف أمام الكتلة أن خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافاً لما يتردد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، والكلام الذي ينسب لمصادر مزعومة والعديد من التحليلات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وشدد الرئيس المكلف على أن التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لأنها تشكل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عجلة العمل الحكومي".

وكالة الأناضول

دي ميستورا يشكر أردوغان وبوتين على التزامهما بشأن إدلب

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لالتزامهما الشخصي بشأن إدلب السورية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك بشأن سوريا. وقال "أود أن أشكر الرئيسين التركي والروسي على التزامهما الشخصي بشأن إدلب".

وكالة فرنس برس

ترامب يدرس إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه يدرس بشكل "جدي جداً" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا. وقال ترامب خلال استقباله نظيره البولندي اندري دودا في البيت الأبيض "ندرس هذا الأمر بشكل جدي جداً". وتابع الرئيس الأميركي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفاً "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع". من جهته دعا الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحافي المشترك نظيره الأميركي إلى "نشر مزيد من الجنود الأميركيين في بولندا".

وكالة أنباء شينخوا

زعيم كوريا الديمقراطية ورئيس كوريا الجنوبية يبدآن محادثات حول العلاقات ونزع السلاح النووي

بدأ كيم جونغ أون الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية الزائر مون جاي-إن ظهر (الثلاثاء)، في مقر حزب العمال الكوري في بيونغ يانغ في القمة الثالثة لهما خلال هذا العام. ولا يوجد حتى الآن تقرير عن نتائج المحادثات. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: تحسين العلاقات الكورية، والسبل الممكنة لإحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، وإزالة التوترات العسكرية ومخاطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية. ووصل مون إلى بيونغ يانغ لحضور ثالث قمة له مع كيم هذا العام. وتم عقد القمتين الكوريتين السابقتين في قرية بانمونجوم الحدودية في شهري نيسان وأيار. وكانت زيارة مون أيضاً هي أول زيارة يقوم بها رئيس لكوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ منذ 11 عاماً.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني إلى نيويورك الأسبوع القادم

أعلن مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون العلاقات والإعلام برويز إسماعيلي، عن زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى نيويورك الأحد القادم 23 أيلول، وذلك بهدف المشاركة في اجتماع الجمعية العامة الثالث والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة، وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع حول مواقف إيران، فيما يخص آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف اسماعيلي الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا، أن رئيس الجمهورية سيلقي أيضاً كلمة في اجتماع "السلام"، الذي ستعقده الأمم المتحدة لإحياء ذكرى "نيلسون مانديلا".