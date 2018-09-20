TL

قدمت ​السفارة اللبنانية​ في العاصمة ​العاجية ​ابيدجان​ 1200 حقيبة مدرسية تحتوي على قرطاسية وأدوات مدرسية لتلاميذ مدرسة eppatto في منطقة تراجفيل، بمبادرة منها، في إطار حملة مساعدات مدرسية تشمل ثلاث مدارس، ويستفيد منها ما يقارب ثلاثة آلاف تلميذ.وسلم المساعدات رئيس البعثة اللبنانية في شاطئ العاج السفير خليل محمد، خلال إحتفال رسمي في باحة المدرسة في حضور الهيئة التعليمية والتلاميذ الذين احتشدوا في ملعبها وعلى شرفاتها لتحية السفير محمد والوفد.

المنار

أكد عضو هيئة مكتب ​مجلس النواب​، النائب ​ميشال موسى​ أن "كل الكتل متوافقة على أهمية عقد جلسات تشريعية، تكتسب طابع الضرورة، في ظل استمرار الأزمة الحكومية"، مشيرا إلى أن "عدداً من مشاريع القوانين التي ستقرّ، مرتبطة بمؤتمر سيدر، لا سيما قانون ​مكافحة الفساد​، وقانون الإدارة الرقمية والداتا، وبالإضافة إلى البت ب​القروض​ الميسرة المعطاة ل​لبنان​ من بعض الدول و​المصارف​ الأوروبية".

nbn

شارك مجلس النواب اللبناني، ممثلا بوفد من النائب الوليد السكرية والنائب ​جورج عقيص​، في فعاليات الندوة الإقليمية، حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات ​الدول العربية​. التي نظمت بالشراكة بين ​الاتحاد البرلماني الدولي​، ومجلس النواب المصري، والاتحاد البرلماني العربي، تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نجم. وذلك في مكتبة ​الإسكندرية​ وافتتحت الندوة أمس وتستمر حتى 20 أيلول وذلك بمشاركة برلمانات الدول العربية.

mtv

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشه أن عملية ​تشكيل الحكومة​ تسير باتجاه المزيد من التعقيدات، وذلك بسبب إصرار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ على إضعاف دور ​القوات اللبنانية​ و​الحزب الاشتراكي​ و​تيار المستقبل​ في الحكومة العتيدة، بهدف الاستئثار بالسلطة من خلال حصوله على الثلث المعطل.

NTV

اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ في لقاء مع "جماعة رسالة حياة"، أن "رسالتكم هي رسالة حياة، معنى ذلك أنكم نذرتم حياتكم من أجل الآخرين، وما أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه لغيره"، مضيفاً أن "هذا هو جوهر ديانتنا ​المسيحية​، بهذا فرحي بلقائكم، وبهذا اغتنيت به.

المستقبل

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​" رئيس ​حزب النهضة​ البلغاري الوزير السابق رومن بيتكوف، يرافقه رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري أحمد علم الدين. بعد اللقاء، أوضح بيتكوف أنه "بحث مع الرئيس الحريري العلاقة بين حزبه وتيار "المستقبل"، معلنا أنه "وجه له دعوة لزيارة ​بلغاريا​ أثناء انعقاد فعاليات مجلس الأعمال اللبناني البلغاري، من أجل تمتين العلاقات أكثر فأكثر، ولا سيما في مجالات الطاقة و​الزراعة​ و​السياحة​، بما يفيد البلدين معاً".

OTV

توجه النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى القيادة الروسية بـ"التعازي نتيجة خسارتها الكبيرة عن طريق الخطأ في ​سوريا​ 15 جندياً انتدبوا اصلاً لمواجهة الاٍرهاب، لكنهم استشهدوا بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي أدت إلى إسقاط طائرتهم".

LBC

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "العملية التي نفذتها ​مخابرات الجيش​ بتوقيف بهاء الدين محمود حجير عملية نوعية ونظيفة".

الميادين

أكد نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ريابكوف​ أن "​موسكو​ تعتبر تطوير البرنامج الصاروخي لإيران​ حق سيادي لهذه الدولة، وتدعو لحل الخلافات القائمة حول ذلك دون ضغوطات لا سيما عسكرية".

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ مستعدة لبدء المباحثات مع ​كوريا الشمالية​ بشأن تغيير العلاقات الثنائية".

العربية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى "إجراءات ملموسة" لمتابعة التعهّد الذي قطعته ​كوريا الشمالية​ بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية بحضور مراقبين دوليين.