لبنان الحر

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور ​سمير جعجع​ النائب ​بولا يعقوبيان وتم دراسة ملف محرقة بيروت.

صوت لبنان

التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الفرنكوفونية شارل برسوناز ترافقه القائمة بأعمال السفارة الفرنسية في بيروت سالينا غرونيت كاتالانو.

radio orient

التقى رئيس حزب الاتحاد النائب ​عبد الرحيم مراد​، النائب أسامة سعد حيث تم البحث في الأوضاع السياسية الراهنة في البلد.

اذاعة النور

بحث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ مع أمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى في الأوضاع العامة، وسبل تطوير العلاقات بين ​لبنان​ و​السعودية​.

صوت المدى

الرئيس ميشال عون استقبل رئيس شركة "SITA" في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا هاني الأسعد وعرض معه التطورات الأخيرة التي حصلت في مطار رفيق الحريري الدولي.