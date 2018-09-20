أشار رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي بعد لقائه ممثل بريطانيا والصين وفرنسا في فيينا إهتمام بلاده بالمفاعلات الذرية المتوسطة والصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية مشيراً إلى أهمية التعاون مع الصين في هذا المجال.

قال نائب وزير الخارجية الياباني تاكه نوموري إن بلاده تدعم الإتفاق النووي وذلك بما يحظى به من أهمية ومكانه في العالم.

أوضح المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك إستعداد بلاده للتفاوض وخوض محادثات مع إيران.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عزمه عقد لقاء قريب مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

أثمرت القمة الكورية- الكورية إعلاناً عملي عبر الإتفاقات إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية.