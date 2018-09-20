أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ قراراً قريباً بشأن وجود قواتها في سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش".

أعلنت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية هيذرنوبرت أن السعودية ودولاً أخرى وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته واشنطن في عملية إستعادة الإستقرار في سوريا.

رأى مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن إسرائيل بهجومها على سوريا أرادت تخريب الجو الإيجابي لإتفاق إدلب الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تعتزم روسيا وتركيا تسليم الأمم المتحدة مذكرة رئيسي البلدين حول الوضع في محافظة إدلب السورية لاعتمادها وثيقة رسمية من قبل مجلس الأمن.

نفى الكرملين أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قد هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب حادث إسقاط الدفاعات السورية طائرة لدى توصديها لغارة إسرائيلية.

أوضح نائب قائد فوج الصواريخ الروسية المضادة للطائرات في سوريا فيكتور خوستوف تعليقاً على حادثة إسقاط الصاروخ السوري (s-200) للطائرة الروسية إن الإسرائيليين إستخدموا نظام التسوية الجوي فتجمعت قاذفاتهم (إيل -20) الضخمة على شكل (كومة) فحولوها ضحية لعمليتهم.

أكد الكرملين أنه تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات كاملة ودقيقة عن كل التحليقات في مكان وزمان تحطم طائرة (إيل -20) الروسية قبالة السواحل السورية.

خلال تمشيط قرى وبلدات ريف القنيطرة الجنوبي عثر الجيش السوري على مشفى بتجهيزات كاملة وكميات كبيرة من الأدوية غربية وإسرائيلية المنشأ عن مخلفات الإرهابيين في قرية بريقة.

عثر الجيش السوري خلال عمليات تمشيط قريتين الرفيد والبريقة على صواريخ (تاو) أميركية الصنع وعلى قنابل إسرائيلية الصنع وراجمات صواريخ ومناظير ليلية وذخيرة متنوعة وقواذف (إر بي جي) وهاون ومواد طبية وأدوية.

عاد ألاف النازحين السوريين إلى منازلهم في محافظة إدلب ومحيطها خلال أقل من 48 ساعة على إعلان الإتفاق الروسي التركي الذي من شأنه تجنيب المنطقة عملية عسكرية.

رشح الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح رئيس حزب الديمقراطية والعدالة رئيساً للعراق بعد منافسة مع عبد اللطيف رشيد.

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة أوروبية قبل توجهه إلى الأمم المتحدة للمشاركة في إنعقاد والجمعية العامة وإلقاء كلمة مهمة يوم 27 المقبل تتضمن الموقف الفلسطيني الشامل من التطورات المتعلقة بالقضية.

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة.