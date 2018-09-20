النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن المماطلة بتأليف الحكومة ستدفع بالدول المؤثرة إلى تجاوز شروطها من أجل الإتيان بأي حكومة أياً تكن توازناتها أو توزيع الحقائب فيها تماماً كما تم التسليم بالعماد عون لرئاسة الجمهورية بعد أعوام من الممانعة والرفض. واعتبرت أن الأوراق القوية التي يمسك بها التيار العوني ومن بينها وزارة الدفاع والمساعدات للجيش بحقله يعزز موقعه أزاء العلاقات مع واشنطن.

الجمهورية/ جوني منير

تناول الأزمة الحكومية وانسداد الأفق حول تشكيلها، بالإضافة إلى المعارك التي تدور حول الحقائب، ولا سيما حقيبة الأشغال وسط ظهور مفاجئ لسلسلة من الأزمات في مطار بيروت ومشروع توسعته والتي تبلغ 800 مليون دولار. وأبدى مخاوفه من أن يؤدي إنفجار الشارع إلى ولادة حكومية سريعة رغماً عنهم.

الديار/ ابراهيم نصر الدين

نقل عن أوساط نيابية قولها أن رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في صدد التراجع عن موقفه حيال المعايير التي وصفها لتشكيل الحكومة العتيدة. ولفت إلى أن خيارات الرئيس ميشال عون بعد عودته من نيويورك ستكون استراتيجية وتتجاوز الساحة اللبنانية وصولاً إلى تطوير العلاقة مع دمشق.

الديار / فادي عيد

أشار إلى أن دعوة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وزرائه ونوابه إلى التوصل مع مسؤولي التيار الوطني الحر نتيجة التقارير والمعلومات التي وصلته عن اشكالات في مناطق عديدة في الجبل والمخاوف من حصول فتنة.

اللواء/ د. عامر مشموشي

اعتبر أن التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدكتور سمير جعجع تبشر بأن أزمة تأليف الحكومة طويلة. ولفت إلى معجزة تشكيل الحكومة تبدو مستحيلة ما لم يتراجع الرئيس عون عن التشكيلة التي سلمه إياها الرئيس المكلف قبل نحو أسبوعين.