روسيا اليوم

بوتين: الأمن العالمي لن يتحقق من خلال المؤامرات والدسائس خلف الكواليس

اعتبر رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أن دروس التواطؤ الذي ارتكبته دول غربية في ميونيخ قبيل الحرب العالمية الثانية، ما زالت راهنة، لأن الأمن لا يمكن تحقيقه بالدسائس والاتفاقات السريّة. وقال الرئيس الروسي في رسالة تحية للمشاركين في معرض "ميونيخ - 38 على عتبة الكارثة"، أثناء افتتاح المعرض التاريخي الوثائقي الأربعاء: إن "دروس تواطؤ ميونيخ تؤكد بشكل قاطع أن الأمن العالمي لا يمكن تحقيقه من خلال المؤامرات وراء الكواليس والتواطؤ". وأضاف رئيس الدولة الروسية في الرسالة التي تمت قراءتها في افتتاح المعرض المكرس للذكرى الثمانين لتوقيع اتفاق ميونيخ، إن:" الاتفاق الذي تم التوصل إليه آنذاك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا فتح الطريق أمام تقسيم تشيكوسلوفاكيا، الذي شارك فيه ليس فقط النازيون ولكن أيضاً عدد من الدول الأوروبية، ودفع البشرية إلى الخط القاتل، وبداية الحرب العالمية الثانية، والتي جلبت معاناة لا توصف، ودماراً هائلاً، وتضحيات كبيرة.

روسيا اليوم

واشنطن تدرج روسيا على قائمة التهديدات في استراتيجيتها السبرانية

أدرجت واشنطن روسيا والصين، في قائمة التهديدات الرئيسية في استراتيجيتها الجديدة للأمن السبراني، نظراً لتعرض الولايات المتحدة "لمخاطر وشيكة وغير مقبولة" بسبب نشاطات سبرانية ضارة .وذكرت قناة "فوكس نيوز" عن البنتاغون، أنه "تم جرّ الولايات المتحدة إلى منافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين وروسيا" .وجاء في بيان للبنتاغون: "تستخدم روسيا المعلوماتية في المجال السبراني، للتأثير على الأمريكيين وتحدي عملياتنا الديمقراطية" .أما الصين وفقاً للاستراتيجية، فتحاول سرقة المعلومات السرية للحكومة الأمريكية ومن "مؤسسات القطاع الخاص"، فيما بين المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة، إيران وكوريا الشمالية اللتان، تستخدمان الحرب السبرانية "لإلحاق الضرر بالأمريكيين وتهديد مصالح الولايات المتحدة".