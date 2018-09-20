وكالة الأناضول

بوتين: ينبغي التخطيط لإنتاج أسلحة واعدة للجيش الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ينبغي على بلاده التخطيط لإنتاج أسلحة واعدة لتحديد شكل الجيش الروسي على المدى البعيد .جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة العسكرية الروسية، حيث أشار بوتين إلى أن تكوين الدولة برنامجاً للأسلحة مسألة مهمة، مبينا أن البرنامج الحالي لبلاده سيستمر لغاية 2027 .وأضاف: "اليوم، من الضروري البدء في التخطيط لتطوير وإنتاج الأسلحة الواعدة التي ستحدد وجه القوات المسلحة الروسية على المدى الطويل وعلى مدى العقود القادمة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شركة روسية تبدي استعدادها لبناء مركز للطب النووي في ماليزيا

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية، أن فرع الشركة المتخصص في الطب النووي مستعد لبناء مركز للطب النووي في مدينة جوهوربارو في ماليزيا. وذكرت شركة "روس آتوم" على موقعها في "تويتر" للتغريدات القصيرة "أن شركة "روس آتوم هيلسكيا" (التي تدخل ضمن شركة روس آتوم والمتخصصة في مجال التقنيات الإشعاعية في الطب والصناعة) والمجموعة الطبية الآسيوية الأمريكية وقعتا اتفاقاً حول تطوير مشروع مركز الطب النووي في مدينة جوهور- بارو في ماليزيا". هذا ويعد مجال تطوير الطب النووي (التشخيص الطبي والعلاج الإشعاعي المستخدم في علاج أمراض الأورام وأمراض القلب والأمراض العصبية) أحد مجالات نشاط شركة "روس آتوم".