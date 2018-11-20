TL

الحكومة في عنق الزجاجة وإخراجها لا يتم بكسر الزجاجة وإنما بتسهيل تمريرها على ما قالت أوساط سياسية مواكبة للتحركات الهادفة إلى إتمام التشكيل. وأوضح الرئيس الحريري أنَّ حكومته جاهزة للإعلان وأنَّ حلَّ موضوع توزير أحد النواب الستة السنَّة ليس عنده.

المنار

إسرائيل" لم تعد تنتصر "قال الوزير – الرافعة لحكومة بنيامين نتنياهو "نافتالي بينيت"، وقد رأى ذلك في حرب لبنان الثانية كما أضاف، و"إسرائيل" لن تعود لتنتصر قال الشعب الفلسطيني الرابض عند حقه ومقاومته وقد رأى العالم ذلك بصاروخ الكورنيت وجحيم عسقلان..

أنقذ زعيم ما يسمى البيت اليهودي حكومة نتنياهو تحت عنوان مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المحيطة بالكيان، فحزب الله وحماس باتا أكثر جرأة لأنَّهما يؤمنان بأن تلّ أبيب تخشى المواجهة معهما، كما رأى بينيت، وسفينة "إسرائيل" تبحر في العقد الأخير باتجاه غير جيد..

أنقذ بينيت الحكومة لكي لا يسجل عليه إسقاط اليمين، لكنه لم يسقط من الحساب فكرة الانتخابات المبكرة طالما أنَّ التخبُّط السياسي في الكيان العبري ككرة ثلج متدحرجة..

nbn

مع دخول لبنان مدار الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلاله تراجعت الآمال بامكانية فكّ أسر التشكيلة الحكومية في ظلَّ عدم إحراز أيّ تقدم ملموس بشأن العقدة السنية. وما يعد تطوراً في جدار الأزمة هو حركة الوزير جبران باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية في محاولة لكسر الجليد تحت سقف مناخات تهدوية لتقريب وجهات النظر والوصول الى حل مُرضٍ للجميع.

mtv

عقدة توزير سني معارض تضخمت فإعلان الوزير باسيل أنّ الازمة سنية مستقبلية زادت اللقاء التشاوري السني تمسكاً بتوزير أحد أعضائه فيما يكرَّر الرئيس الحريري أن العقدة ليست عنده وقد تلقى الرئيس المكلف دعماً متجدداً من كتلة المستقبل والمفتي دريان الذي رأى أن العقدة ليست سُنية بل سياسية مستحدثة ينبغي حلها من دون أن يكون هناك غالب

ولا مغلوب.

NTV

قصد وزير الخارجية جبران باسيل منزل النائب عبد الرحيم مراد قائلاً إنًه طلب هذا الموعد قبل أسبوع للاستماع إلى اللقاء التشاوري جماعياً وحرص باسيل على أن رئيس الجمهورية ليس طرفاً، وتأكيدا لذلك لا مانع لديه في أن يعود الوزير المسيحي عند رئيس الجمهورية والسني عند رئيس الحكومة، وهكذا تتم مساعدة الطرفين على التوصل إلى حل لكن هذا الحل وفق اللقاء التشاوري عليه أن ينتهي بتوزير نائب من الستة وليس بشخصية قريبة منهم يقترحونها بأنفسهم، وخلال الاجتماع أسدى باسيل النصح للنواب وطلب إليهم مزيدا من الليونة والمبادرة إلى زيارة "والدهم" عملا بمبدأ "وصل الأرحام" وعلم أن اللقاء سيطلب لقاء.. وأن النواب سيبادرون إلى الاتصال بالرئيس سعد الحريري لكسر حال النفور والعداء من قبله تجاه ممثلين شرعيين جاء بهم قانون الانتخاب النسبي.

المستقبل

العقدة المفتعلة التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية على حالها، وحزب الله يمنع من أن تتمكن الاتصالات واللقاءات الجارية، من إحداث الخرق المطلوب في جدار الأزمة.

فالمسار التعطيلي هذا يقابله تأكيد كتلة المستقبل النيابية أنَّ الحكومة جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلف عن الانضمام الى ركب المشاركة وتصرُّ على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النوَّاب الستة.

OTV

ترقُّب للكلمة الفصل في ملف تشكيل الحكومة، بعد بروز تطوُّر إيجابي كبير تمثل بلقاء بين نواب اللقاء التشاوري والوزير جبران باسيل، المكلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة مسار المفاوضات تسهيلا للتأليف...

وقد ساد اللقاء جوٌّ إيجابيٌ، عبَّر عنه بوضوح كلٌ من باسيل والنائب عبد الرحيم مراد، وسط تأكيد لوجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بعد معالجة ما تبقى من ثغرات، حتى تتمكن من التصدي للملفات الضاغطة، وأبرزها الشأن الاقتصادي بمتفرعاته كافة، ولقد أبدى نواب اللقاء التشاوري استعداداً للقاء الرئيس الحريري والبحث معه في حل للأزمة بناء على طلب الوزير باسيل وتمنيه، وتتجه الأنظار في الساعات والأيام المقبلة الى بيت الوسط، لرصد رد فعل رئيس الحكومة على التطورات الأخيرة، ولمعرفة هل سيحصل اللقاء بين الجانبين، وماذا سينتج عنه في حال حصل؟

LBC

تلقَّى الرئيس عون والرئيس الحريري برقيتَيْ تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي لافتاً فيهما حرص واشنطن على التعاون مع حكومة لبنانية جديدة تلتزم الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله السياسي في إشارة واضحة إلى أنَّ واشنطن تضغط باتجاه عدم قيام حكومة لا تستوفي هذه الشروط غامزة من تعاظم دور حزب الله فيها.

الميادين

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في برقية تهنئة بذكرى الاستقلال بعث بها الى نظيره اللبناني ميشال عون: " إننا نثمن عالياً الشراكة بين بلدَيْنا ونشيد بالتقدم الكبير الذي حقَّقه لبنان خلال العام المنصرم بما في ذلك إجراء انتخابات نيابية ناجحة والثبات في مكافحة الإرهاب".

الجزيرة

برز تحديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخطوط العريضة لسياسة المملكة في المرحلة المقبلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي للوقوف في وجه ممارسات إيران التخريبية في المنطقة.

العربية

عاد الرئيس العراقي برهم صالح إلى بغداد، بعد إكماله جولة إقليمية قام بها بين طهران والرياض حيث زار كلاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار زيارة بلدان الجوار.