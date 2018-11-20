لبنان الحر

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى إمكان ترتيب لقاء بين النواب السنة والرئيس الحريري، غير أن الأمر يتوقف عند حدود قبول الرئيس المكلف الذي يتعاطى مع هؤلاء النواب على أساس أنَّ كلاً منهم ينتمي الى كتلة نيابية وأن المشاورات للتكليف كانت مع الكتل.

صوت لبنان

أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ "لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا يهوّلون على الناس؟"، مؤكّدًا أنّ لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة، لافتاً إلى أنّ إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات "اليوروبوند" نجحت ولا مشكلة بتسويقها.

radio orient

شددت كتلة المستقبل على أنَّ الدور المنوط بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة، هو في صلب صلاحياته الدستورية التي تخوله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في ادارة الشأن العام.

اذاعة النور

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي، أننا "ما زلنا على موقفنا الثابت والنهائي بتسمية واحد من اللقاء وهذه من ضمن الحلحلة التي عرضناها من الأساس"، مشيراً إلى أننا لو أردنا تعطيل الأمور لقمنا بإعلان من نريد أن نرشّح ولأي حقيبة مثلما فعل غيرنا.

صوت المدى

أشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب محمد خواجة إلى أننا سنتابع ملف الطوفان في بيروت إلى النهاية، ونحن دفعنا مئات ملايين الدولارات على محطات التكرير، وعلى مجلس الإنماء والإعمار مسؤولية، وبلدية بيروت عليها مسؤولية كبرى، وأنا أعتقد أن كل الزملاء النواب في بيروت حريصون على العاصمة.