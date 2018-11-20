أفاد مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما أصدرت اليوم بياناً رسمياً في شأن المعلومات التي تمتلكها وكالات الاستخبارات الأميركية في شأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومن أمر بقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 تشرين الأول الماضي.

دعا السيناتور الديموقراطي الأميركي رون وايدن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى نشر ملخص للنتائج التي توصلوا اليها في شأن مقتل خاشقجي.

أعربت وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" عن اعتقادها أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر شخصياً بقتل خاشقجي.

سربت السلطات التركية تفاصيل في شأن ما قالت بأنّها تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي، وقالت المصادر أن بعض المسؤولين الأميركيين ومنهم مديرة الـ "سي آي إي" جينا هاسيل استمعوا إلى هذه التسجيلات.

أعلن ديبلوماسي أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث في مقتل خاشقجي خلال اجتماع في الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس لكنه لم يطلب رسمياً أن تجري الأمم المتحدة تحقيقاً.

حظرت ألمانيا دخول مواطنين سعوديين يشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي، وسعت إلى وقف كل مبيعات الأسلحة للسعودية، وقررت منع 18 سعودياً من دخول أراضيها ومنطقة شنغن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل خاشقجي.

ركزت مباحثات الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول على ملفَيْ اللجنة الدستورية والمعتقلين السوريين وقالت مصادر إعلامية روسية أنَّ ملف إدلب كان حاضراً، وأن الطرفين يسعيان إلى وضع تصور مشترك للخطوات اللاحقة. واحتفل الرئيسان التركي والروسي بإنجاز مرحلة أساسية من عملية بناء خط أنابيب الغاز الذي يربط البلدين عبر البحر الأسود.

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس، تأييدها لقرار الحكومة الفرنسية فرض عقوبات على إيرانيين بتهمة التخطيط لاعتداء على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

أوقفت السلطات اليابانية أمس رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان لتصنيع السيارات كارلوس غصن في طوكيو، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن باريس ستتخذ قريباً جداً قراراً بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل خاشقجي.

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنَّ أوروبا "عاجزة" عن إنشاء الآلية المالية للتبادل التجاري والبنكي مع إيران، مضيفاً أنه "لم يقبل أي بلد أوروبي باستضافة الآلية على أراضيه".

أكَّد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحدث" أن إيران هي أكبر راعية للإرهاب العالمي، وأنَّ البنوك الدولية باتت تخشى التعامل مع طهران.

أفاد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في تغريدات على "تويتر" بأنه ناقش خلال زيارته إلى طهران مع نظيره جواد ظريف كيفية ممارسة الضغط على الحوثيين لموقف الحرب في اليمن، وأنه طالب طهران بعدم استخدام المحتجزين ذوي الجنسية المزدوجة سلاحاً دبلوماسياً.