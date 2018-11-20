دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي، إلى وضع حدٍّ للبرامج النووية والصاروخية الباليستية لإيران، وكرّر دعم المملكة لإنهاء حرب اليمن، وأكّد أنّ المملكة تدعو إلى حلٍّ سياسيٍّ عاجل يُخرج سوريا من أزمتها.

بثّ تلفزيون العربية أنَّ الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمّة العشرين بالأرجنتين في نهاية الشهر الجاري.

أعطى المتمردون اليمنيون والسلطة المعترف بها دولياً أمس زخماً لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إجراء محادثات خلال الأسابيع المقبلة بين الطرفين وصولاً إلى سلام عادل ومشرف.

التقى وفد نيابي أردني في دمشق، أمس، الرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة رسمية لسوريا منذ أكثر من 7 سنوات بعد فتح معبر جابر ــــ نصيب الشهر الماضي.

شهدت منطقة عفرين في شمال سوريا اقتتالاً داخلياً غير مسبوق بين فصائل سورية موالية لأنقرة تسبّبت بمقتل 25 مقاتلاً على الأقل.

يضرب عشرات المعتقلين عن الطعام منذ أسبوع في سجن حماه المركزي في وسط سوريا، احتجاجاً على صدور أحكام الإعدام بحق عددٍ منهم.

نفت بغداد أمس، تقارير تتحدّث عن وساطة يجريها الرئيس العراقي برهم صالح بين السعودية وإيران.